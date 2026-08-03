Strach o chlapce ve Zlíně: Ztratil se mámě v supermarketu
Maminka malého školáka zažila nekonečné chvíle během návštěvy obchodního centra ve Zlíně. Při nákupu se synek ztratil a nebyl k nalezení. Zoufalé mamince přispěchala na pomoc policie, psovodi i kriminalisté. Nakonec chlapečka našli. Vydal se domů, ale spletl si strany.
Maminka malého školáka na středu 29. července nejspíš nadosmrti nezapomene. V odpoledních hodinách navštívila s chlapcem obchodní centrum ve Zlíně, když se jí ztratil z dohledu. Nebyl k nalezení, a proto vyděšené mamince přispěchala na pomoc policie, psovodi i kriminalisté.
Do pátrání se zapojilo 12 policejních hlídek. Hledání probíhalo v obchodech i okolních ulicích. Nakonec, po hlášení zmizení z rozhlasu, rozhodl operační důstojník rozposlat SMS zprávy na všechny mobilní telefony vyskytující se v okruhu tří kilometrů od obchodního domu. „Celkem bylo prostřednictvím hasičů rozesláno více než 60 tisíc SMS,“ uvedla tisková mluvčí Monika Kozumplíková.
Po rozeslání trvalo pouhé čtyři minuty, než přišlo první oznámení o výskytu chlapečka. Na základě popisu oblečení a vizuálu začali lidé na ulici dítě poznávat. Vyskytoval se asi dva kilometry od maminky! Policie sdílela jeden z přijatých hovorů v průběhu dramatické akce.
„Úprk“ chlapeček později vysvětlil. Když se ztratil, rozhodl se, že se vydá domů. Popletl si ale směr, a tak místo na Uherskohradišťsko zamířil k dalšímu nákupnímu centru na zlínské Vršavě.
„Příběh má naštěstí pozitivní konec, chlapce uvidělo několik všímavých lidí na ulici Sokolská, kteří bezodkladně zavolali na linku tísňového volání policie a my jim chceme moc poděkovat za pomoc a spolupráci,“ dodala Kozumplíková.
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