Zdeněk napadl mladíka podomácku vyrobeným mečem: Soud mu potvrdil tři roky vězení
Na 38 měsíců do věznice s ostrahou poslal odvolací Krajský soud ve Zlíně Zbyňka Sobotku z Boršic na Uherskohradišťsku. V obci zaútočil mečem na Zdeňka J. (27) a těžce ho zranil.
Sobotkovi se zdál trest okresního soudu vysoký. Odvolací soud měl ale na těžké ublížení na zdraví a výtržnictví jiný názor a trest potvrdil. „Já jsem ho neznal, ale kamarád mě vzal k němu domů. Byli jsme opilí. Zapomněl jsem u něj vodítko na psa a tak jsem bouchal na vrata. On z garáže vystartoval s mečem,“ řekl Blesku poškozený, který se od napadení v loňském listopadu stále léčí.
„Útok se odehrál před rodinným domem kovovým mečem o váze dva kilogramy a délce 110 cm. Povalil ho na zem a zasadil mu tři sečné rány. Poškozený utrpěl otevřenou zlomeninu bérce, poranění vazů a další sečné a pohmožděné rány,“ uvedl soudce zpravodaj Vít Krchňáček.
Musí uhradit náklady na léčbu
„Přivolaní policisté mi tehdy zaškrtili nohu a asi zachránil život. Stále chodím na rehabilitace,“ uvedl poškozený. Obžalovaný se napadenému se omluvil písemně i osobně a uzavřel splátkový kalendář se zdravotní pojišťovnou. Té musí uhradit 113 tisíc a je ochoten splácet i poškozenému požadovaných 80 tisíc za ušlý zisk, které si vyžádaly dlouhodobou léčbu a výrazně jej omezily v běžném životě. Po útoku se uzamkl v domě, nereagoval na výzvy policie a byl zajištěn až po násilném vstupu policejní hlídky do objektu.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.