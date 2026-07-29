Hasiče Míru čekal při zásahu šok: Hořel jeho vlastní dům! Uvnitř měl ženu a čtyři děti
Obrovské drama prožila rodina ze Střem na Mělnicku. Požár, který se rozšířil ze sousedního domu, zničil jejich domov. K zásahu vyrazil i dobrovolný hasič Miroslav. Až na místě zjistil, že hoří právě jeho vlastní dům, kde zůstala manželka se čtyřmi dětmi. Nejstarší syn Vašek ale zachoval chladnou hlavu a všechny sourozence včas dostal do bezpečí.
Ve čtvrtek 23. července odpoledne zachvátil požár v Jenichově, části obce Střemy, hned několik budov. Plameny se rozšířily z jednoho domu na další stavby a způsobily škody za miliony korun.
V rodinném domě zůstala v osudnou chvíli maminka Veronika se čtyřmi dětmi. Zatímco připravovala oběd, ozvala se silná rána a následně vypadl elektrický proud. Když vyšla ven, uviděla poškozené elektrické vedení. „Lidi na mě řvali: ‚Vy jste doma! My jsme mysleli, že nejste doma. Okamžitě seberte děti a běžte ven, hoří vám střecha‘,“ popsala pro televizi Nova dramatické chvíle.
Největší zásluhu na záchraně celé rodiny měl jedenáctiletý Vašek. Z pokoje v podkroví si všiml nebezpečí, okamžitě zavolal hasičům a vyvedl své tři mladší sourozence ven. Díky jeho duchapřítomnosti se nikomu z dětí nic nestalo.
Jen o chvíli později dorazily na místo první hasičské jednotky. Mezi nimi byl i dobrovolný hasič a Vaškův táta Miroslav. Poplach původně hlásil požár dřeva, už během příjezdu ale bylo jasné, že situace je mnohem vážnější. Když zjistil, že hoří jeho vlastní domov, psychicky se zhroutil. Do zásahu už se zapojit nedokázal a kolegové ho museli odvést stranou.
Požár se podařilo dostat pod kontrolu po více než dvou hodinách. Hasiči nasadili několik vodních proudů, museli odpojit fotovoltaickou elektrárnu na jedné ze střech a rozebírali střešní konstrukce, aby našli všechna skrytá ohniska. Předběžná škoda dosahuje 6,3 milionu korun. Příčina vzniku požáru dál zůstává předmětem vyšetřování.
Domov Veroniky a Miroslava je po požáru neobyvatelný. Rodina dočasně našla útočiště u příbuzných a čeká ji náročná obnova zázemí. Největší následky ale nejsou jen materiální. Děti se podle maminky Veroniky po tragické události v noci budí strachy, že začne hořet i dům, kde teď bydlí.
Na pomoc rodině zareagovala také obec Střemy, která založila veřejnou sbírku. Vybrané peníze mají pomoci pokrýt nejnutnější výdaje i postupnou obnovu domova. Právě finanční podpora je podle vedení obce v tuto chvíli pro rodinu nejpotřebnější.
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