Hasiče Míru čekal při zásahu šok: Hořel jeho vlastní dům! Uvnitř měl ženu a čtyři děti

Hasič přijel k požáru, hořel jeho vlastní dům.
Hasič přijel k požáru, hořel jeho vlastní dům.
Hasič přijel k požáru, hořel jeho vlastní dům.
Hasič přijel k požáru, hořel jeho vlastní dům.
Hasič přijel k požáru, hořel jeho vlastní dům.
Autor: Štěpánka Grofová - 
29. července 2026
09:50

Obrovské drama prožila rodina ze Střem na Mělnicku. Požár, který se rozšířil ze sousedního domu, zničil jejich domov. K zásahu vyrazil i dobrovolný hasič Miroslav. Až na místě zjistil, že hoří právě jeho vlastní dům, kde zůstala manželka se čtyřmi dětmi. Nejstarší syn Vašek ale zachoval chladnou hlavu a všechny sourozence včas dostal do bezpečí.

Ve čtvrtek 23. července odpoledne zachvátil požár v Jenichově, části obce Střemy, hned několik budov. Plameny se rozšířily z jednoho domu na další stavby a způsobily škody za miliony korun.

V rodinném domě zůstala v osudnou chvíli maminka Veronika se čtyřmi dětmi. Zatímco připravovala oběd, ozvala se silná rána a následně vypadl elektrický proud. Když vyšla ven, uviděla poškozené elektrické vedení. „Lidi na mě řvali: ‚Vy jste doma! My jsme mysleli, že nejste doma. Okamžitě seberte děti a běžte ven, hoří vám střecha‘,“ popsala pro televizi Nova dramatické chvíle.

Největší zásluhu na záchraně celé rodiny měl jedenáctiletý Vašek. Z pokoje v podkroví si všiml nebezpečí, okamžitě zavolal hasičům a vyvedl své tři mladší sourozence ven. Díky jeho duchapřítomnosti se nikomu z dětí nic nestalo.

Jen o chvíli později dorazily na místo první hasičské jednotky. Mezi nimi byl i dobrovolný hasič a Vaškův táta Miroslav. Poplach původně hlásil požár dřeva, už během příjezdu ale bylo jasné, že situace je mnohem vážnější. Když zjistil, že hoří jeho vlastní domov, psychicky se zhroutil. Do zásahu už se zapojit nedokázal a kolegové ho museli odvést stranou.

Požár se podařilo dostat pod kontrolu po více než dvou hodinách. Hasiči nasadili několik vodních proudů, museli odpojit fotovoltaickou elektrárnu na jedné ze střech a rozebírali střešní konstrukce, aby našli všechna skrytá ohniska. Předběžná škoda dosahuje 6,3 milionu korun. Příčina vzniku požáru dál zůstává předmětem vyšetřování.

Domov Veroniky a Miroslava je po požáru neobyvatelný. Rodina dočasně našla útočiště u příbuzných a čeká ji náročná obnova zázemí. Největší následky ale nejsou jen materiální. Děti se podle maminky Veroniky po tragické události v noci budí strachy, že začne hořet i dům, kde teď bydlí.

Na pomoc rodině zareagovala také obec Střemy, která založila veřejnou sbírku. Vybrané peníze mají pomoci pokrýt nejnutnější výdaje i postupnou obnovu domova. Právě finanční podpora je podle vedení obce v tuto chvíli pro rodinu nejpotřebnější.

Hasič přijel k požáru, hořel jeho vlastní dům.
Hasič přijel k požáru, hořel jeho vlastní dům.
Hasič přijel k požáru, hořel jeho vlastní dům.
Hasič přijel k požáru, hořel jeho vlastní dům.
Hasič přijel k požáru, hořel jeho vlastní dům.

Témata:
dětihasičvlastní důmrodinaStředočeský krajpožárHasičský záchranný sborokres MělníkMělníkStřemy
Štěpánka Grofová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Dvořák skončil v krvi: Pád po becherovce na jevišti, šmitec s tancem
Dvořák skončil v krvi: Pád po becherovce na jevišti, šmitec s tancem
Aha!
Hledáte novou vášeň nebo zábavu? Objevte aktivity, které skvěle sedí vašemu znamení zvěrokruhu
Hledáte novou vášeň nebo zábavu? Objevte aktivity, které skvěle sedí vašemu znamení zvěrokruhu
Dáma
Rodinné výlety bez auta? Jde to. Stačí znát těchto 10 pravidel a děti budou nadšené
Rodinné výlety bez auta? Jde to. Stačí znát těchto 10 pravidel a děti budou nadšené
Maminka
V čem přežít tropická horka? Tohle jsou nejlepší chladivé kousky z letních výprodejů
V čem přežít tropická horka? Tohle jsou nejlepší chladivé kousky z letních výprodejů
Ženy
Parazité v nás: Kterým se u nás líbí a kde v našem těle je můžeme najít?
Parazité v nás: Kterým se u nás líbí a kde v našem těle je můžeme najít?
https://mojezdravi.zeny.cz/
Rodiny i firmy přestaly nakupovat nábytek. Končí kvůli tomu velká jména
Rodiny i firmy přestaly nakupovat nábytek. Končí kvůli tomu velká jména
e15
Fotbal nikdo nevlastní! UEFA zuří kvůli miliardovému obchodu FIFA, ve hře je bojkot MS
Fotbal nikdo nevlastní! UEFA zuří kvůli miliardovému obchodu FIFA, ve hře je bojkot MS
iSport
Bendová: Jak prozíravě hospodaříme s Babišem. Kalousek tomu moc nerozumí, asi jako prezident Pavel
Bendová: Jak prozíravě hospodaříme s Babišem. Kalousek tomu moc nerozumí, asi jako prezident Pavel
Reflex
Jana Uhlířová: Potřebuju vědět, že nepohodlí má nějaký smysl
Jana Uhlířová: Potřebuju vědět, že nepohodlí má nějaký smysl
Lidé a země