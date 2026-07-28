Říká se, že dobrý malíř je ten, kterému ukradnou obraz. Přesně to se stalo německé výtvarnici Carin Neuffer v Plzni. Její velkoformátové plátno o rozměrech 140 x 140 cm, viselo na stěně náplavky na Radbuze v centru města.
Neznámý zloděj ho odtud okradl někdy na začátku tradiční výstavy Barva na ulici. „K činu došlo po instalaci v polovině července,“ uvedla Unie výtvarných umělců Plzeň, která akci požádá.
Pomozte ho najít
Organizátoři teď prosí veřejnost o pomoc. „Hledáme jakékoliv svědectví, fotografie či kamerové záznamy z okolí náplavky, kde by mohl být zachycen někdo, kdo manipuluje s velkým plátnem nebo ho odnáší,“ uvedli umělci. Vyzývají lidi, že pokud si v dané době všimli čehokoli podezřelého, ať se ozvou.
„Napište nám do zpráv nebo kontaktujte Unii výtvarných umělců plzeňské oblasti. Pomozte nám zkomplikovat zloději situaci a vrátit umění tam, kam patří, do veřejného prostoru pro nás všechny. Děkujeme,“ žádají umělci.
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