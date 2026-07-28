Muže po nákupu přepadl zloděj s nožem! Usvědčil ho identikit

Agresor měl u sebe nože.
Agresor měl u sebe nože.
Vyhlídnul si odemčená auta.
Vyhlídnul si odemčená auta.
Agresor měl u sebe nože.
Autor: Andrea Vídeňská - 
28. července 2026
12:58

Muž nechal klíčky v autě a doplatil na to. Na parkovišti v Českých Budějovicích ho po návratu z nákupu přepadl muž s nožem. Ten se dožadoval peněz za jejich vrácení. Díky přesnému popisu vznikl identikit, podle kterého policisté podezřelého o několik dní později dopadli při další krádeži.

Stačila chvilka nepozornosti a majitel Volva se po návratu z nákupu ocitl ve scéně jako ze špatného filmu. Muž z Českých Budějovic nechal při odchodu z auta klíčky uvnitř.  Když se po nákupu vrátil ke svému vozu, nevěřil vlastním očím. Ze zadní sedačky se vynořil agresor, který šermoval nožem a začal si klást požadavky. „Zaplať a vrátím ti klíčky od auta.“ To ale netušil, s kým má tu čest.

Neúspěšná akce

Řidič se nezalekl a pustil se ozbrojeným mužem do slovní šarvátky. Přestože se podezřelý stále snažil vynutit si respekt máváním nožem, majitel auta se nenechal zastrašit. Po několika vypjatých minutách to nakonec agresor vzdal a klíčky nechal na místě.

Poškozený okamžitě kontaktoval policii a díky jeho přesnému popisu vznikl identikit, který sehrál zásadní roli při pátrání. „Kriminalistům se díky výborným pozorovacím schopnostem poškozeného podařilo sestavit identikit podezřelého muže, který následně předali všem hlídkám policie a také strážníkům městské policie,“ sdělila mluvčí Policie ČR Štěpánka Schwarzová.

Spadla klec

Neuběhly ani tři dny a zlodějíček nepoučen z předchozích nezdarů se vypravil znovu na lup. Tentokrát si vyhlédl odemčené auto v centru města, pohodlně do něj nastoupil a začal se přehrabovat v kabelce pohozené na sedačce. Opět se mu přilepila smůla na paty a byl lapen přímo při činu. Žena se k vozu vrátila a jakmile viděla v autě cizího muže, neváhala ani chvíli a zavolala strážníky.

Hlídka si všimla, že muž nápadně připomíná osobu z identikitu. „Muž z Českokrumlovska se kriminalistům ke všemu přiznal, dokonce kriminalistům vydal i nůž, který při loupežném přepadení pár dní předtím použil. Kriminalisté jej proto obvinili z trestného činu loupeže, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let. Muž je stíhán vazebně,“ uvedla mluvčí.

Agresor měl u sebe nože.
Agresor měl u sebe nože.
Vyhlídnul si odemčená auta.
Vyhlídnul si odemčená auta.
Agresor měl u sebe nože.

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Muž s nožem vyloupil na Kolínsku večerku, do dvou hodin ho policisté dopadli.
Zdroj: PČR

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Andrea Vídeňská
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