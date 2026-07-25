Na Berounsku evakuovali 70 lidí: Dětský tábor zachvátil ničivý požár
U Otročiněvsi na Berounsku dopoledne hořelo v areálu dětského tábora. Oheň zachvátil dřevěný srub, přístřešek a část lesa. Hasiči evakuovali 40 dětí a 31 dospělých, jeden člověk se nadýchal zplodin.
Plameny napáchaly škodu za 900 000 korun, příčinou byla technická závada na komínu, řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
Událost byla hlášena před 10:00. Hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Děti odvezli z tábora do budovy obecního úřadu, kde počkaly na rodiče.
Před 11:00 se hasičům podařilo dostat plameny pod kontrolu. Místní dobrovolná jednotka bude místo do rána hlídat. „Členové týmu posttraumatické péče nechali pro děti dovézt malé stavebnice, které táborníkům pomohly zapomenout na nepříjemný prožitek,“ dodala mluvčí.
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