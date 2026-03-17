Ústředním tématem je letos Symbióza - vztah člověka, města a přírody. K atraktivním zastávkám bude patřit náměstí Republiky. Jeho plochu obsadí deset objektů sochaře Čestmíra Sušky, který pracuje s kovovými vyřazenými nádržemi a cisternami.
Do Plzně přivezl například 5,5 metru vysoké figurativní objekty Rytíři, kteří spolu vedou pomyslný tichý rozhovor, velký stůl nebo šestimetrové věže. Kovové objekty doplňuje osvětlení. Program představí Božskou geometrii, iluzivní laserovou instalaci v Proluce, kde tisíce laserových paprsků vytvoří pohled do modře zářícího slunce.
Projekce na vodní stěnu
Na náplavce na Mži bude hra Démoni, při které budou lidé moci házením míčku trefovat animované ďáblíky. Druhou instalací na náplavce bude Mythos, projekce na vodní stěnu o šířce 20 a výšce až 12 metrů, která díky geometrickým tvarům i výjevům mytologických postav odvypráví souboj dobra a zla.
Plzeň rozzáří festival Blik blik. (2025) blikblik.cz
Ve vnitrobloku radnice se diváci ocitnou uprostřed nejkomplexnější projekce v historii festivalu. Připomene cenné předměty z archivu, jako je městská pečeť či text Tylovy hry Fidlovačka, kde se poprvé objevila česká hymna.
Světová premiéra
Z placených zastávek stojí za vidění světová premiéra instalace Uranium z uranového skla, které fluoreskuje pod ultrafialovým světlem. Vznikla na míru rajského dvora kláštera ve Františkánské ulici
Ve stejném areálu najdou lidé také dílo Glasstides nebo světelné plastiky Moonies, které rozzáří potemnělý letní refektář.
Loni přišlo na dvoudenní festival kolem 70 tisíc lidí, což přesahovalo pohodlnou kapacitu akce. „Proto se letos o jeden den prodloužila,“ řekla dnes novinářům ředitelka festivalu a pořádajícího kreativního centra DEPO2015 Soňa Rychlíková.