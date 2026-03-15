Letos v O2 universu zazářili třeba bondovský záporák Mads Mikkelsen (60), zvukový mág z Policejní akademie herec Michael Winslow (67) nebo Pipin z Pána prstenů Billy Boyd (57), který se na zahajovacím večeru představil i jako zpěvák.
Bezkonkurenčně největší nával byl na talk show s Mikkelsenem, který se v Praze otočil jen na čtyři hodiny, největší smích pak sklízela parta z Policejní akademie.
Slavný poručík Jones dokonce pozdravil česky a Blesku poskytl exkluzivní rozhovor, ve kterém zavzpomínal na své kolegy i na to, jaké si při natáčení prováděli vtípky, nebo hovořil o tom, jak k němu přistupují skuteční policisté, když jej zastaví v autě. Přečíst si ho můžete už zítra.
Návštěvníci z celého světa
„Největší úspěch sklidili určitě Mads Mikkelsen, Billy Boyd, Iain Glen, Robert Llewellyn a Claudia Black, ale také Jiří Lábus a Jaroslav Satoranský,“ potvrdil Pavel Renčín, marketingový ředitel společnosti Active Radio, která akci spolupořádala.
Každý rok nás navštíví festival více fanoušků z okolních států jako Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, ale také z Itálie nebo Španělska. Obrovský ohlas zaznamenaly tradičně cosplay soutěže.
Už nyní organizátoři připravují Comic-Con Brno & Junior, na který se fanoušci mohou těšit 13. až 15. listopadu.
Petr Macek