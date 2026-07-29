Turistu v Chorvatsku 4 hodiny unášel proud: Vytáhli ho odřeného od mušlí a krabů

Chorvatsko - Ilustrační foto
Chorvatsko - Ilustrační foto
Chorvatsko - Ilustrační foto
Chorvatsko - Ilustrační foto
Chorvatsko - Ilustrační foto
Autor: Kamil Morávek - 
29. července 2026
08:55

Nizozemec zažil ve čtvrtek u chorvatského Splitu velmi krušné chvíle. V moři ho unesl proud a sám se tak z vody nemohl dostat. Strávil v ní přes čtyři hodiny! Nakonec ho zachránili policisté. Při vytažení z vody měl po těle značné šrámy od různých mořských živočichů. Podle policie měl štěstí, že ho proud neodnesl ještě dál. To už by si ho prý nejspíš nikdo nevšiml.

Policie dostala oznámení o topícím se muži u městského přístavu ve Splitu okolo půl páté ráno. Na místo okamžitě vyrazila dvojice strážníků a třiadvacetiletého Nizozemce rychle lokalizovala. Oba za tonoucím turistou okamžitě skočili a společnými silami ho vytáhli na břeh. „Kolega za ním skočil první a nějakou dobu ho jen držel nad hladinou, protože ten mladík byl očividně úplně vyčerpaný. Já za nimi pak skočil vzápětí a společně se nám podařilo ho zachránit,“ popsal jeden z policistů deníku Slobodna Dalmacija.

Plavec byl prý už prý tou dobou ve velmi zuboženém stavu. „Byl celý poškrábaný od mušlí a krabů. Snažil se totiž dostat z moře sám, což se mu nepovedlo,“ řekl policista. Turista pak prý vysvětlil, že z pláže doplaval k bójím, podél kterých se následně nechal nést proudem. V jednu chvíli však ztratil úchop a proud ho nesl stále dál. Měl prý štěstí, že ho donesl zrovna k přístavu. Kdyby ho totiž vedl na otevřené moře, nejspíš by ho prý už nikdy nikdo nenašel.

Náročná záchrana

Samotné vytažení prý nebylo vůbec jednoduché. Muž totiž vážil zhruba 100 kilogramů a v době záchrany byl už tak vyčerpaný, že sotva dokázal udržet hlavu nad hladinou, natož aby dokázal vyvinout nějaký samostatný fyzický výkon. Poblíž byly navíc jen kovové žebříky nedosahující až k hladině. Policisté tak museli využít vlastního těla jako platformy a zároveň k smrti unavenému turistovi pomoct seshora. 

Muž u sebe neměl doklady a anglicky se snažil vysvětlit situaci. Po chvíli se k policistům dostalo hlášení, že skupinka turistů pohřešuje jednoho člena. Místo zmizení i popis odpovídal mužově situaci a tak se rychle podařilo ho dostat zpět k přátelům.

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Zdroj: Bára Holá

Chorvatsko - Ilustrační foto
Chorvatsko - Ilustrační foto
Chorvatsko - Ilustrační foto
Chorvatsko - Ilustrační foto
Chorvatsko - Ilustrační foto

Témata:
záchranatopeníChorvatskopolicieSplitmušlemoře
Kamil Morávek
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