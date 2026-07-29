Otřesné týrání krásné mámy: Řádil se sekerou, vykopl mě polonahou!

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Opilý muž brutálně napadl nožem svou přítelkyni, ta skončila v kritickém stavu v nemocnici. Agresorovi hrozí až 10 let vězení.
Zdroj: TV Nova Official/cej, Zuzana Valtonen TN.cz
Sofia ze Sobranec tvrdí, že se stala obětí dlouhodobého domácího násilí ze strany bývalého partnera, se kterým má malého syna. Agresor ji prý měl opakovaně napadat, vyhrožovat jí a po jednom z útoků skončila v nemocnici se zraněnou páteří. Případ nyní řeší policie a žena se kvůli obavám o život obrátila také na slovenského generálního prokurátora.
Vztah s bývalým partnerem se prý vyhrotil v peklo plné útoků, výhrůžek a násilí. Muž, se kterým má malého syna Peťka (4), ji měl opakovaně napadat a jednou ji údajně nechal zraněnou a polonahou napospas osudu před domem. „Myslela jsem, že nepřežiju,“ popsala mladá maminka chvíle hrůzy pro deník Nový čas.
Sofia si za svůj krátký život prý prošla sérií děsivých situací, které ji připravily o pocit bezpečí. Tvrdí, že ji bývalý partner měl opakovaně fyzicky napadat. Bít ji, kopat, tahat za vlasy, fackovat a vyhrožovat smrtí. Popsala také incident, při kterém jí prý rozbil auto sekerou, roztrhal oblečení a vyhodil z domu jen ve spodním prádle.
Po jednom z útoků skončila Sofia v nemocnici s otřesem mozku, poraněnou krční páteří, modřinami po celém těle a dalšími zraněními. Tvrdí, že přestože opakovaně zažívala násilí, nedokázala odejít kvůli strachu z toho, co by mohl bývalý partner udělat jí nebo malému synovi. „Nevracela jsem se proto, že bych chtěla. Vracela jsem se, protože jsem se bála,“ uvedla.
Žena zároveň uvádí, že se necítila dostatečně chráněná ani poté, co se případem začaly zabývat úřady. Bývalý partner jí prý poté dál vyhrožoval a objevil se například před školkou. Tvrdí také, že jeden z policistů její obavy zlehčoval a označil situaci za žabomyší války.
Bývalý partner všechna obvinění odmítá a tvrdí, že si Sofia vše vymýšlí. Zoufalá maminka říká, že nechce bojovat jen za sebe, ale hlavně za svého syna. „Nechci zemřít. Chci žít pro svoje malé dítě,“ uvedla. Případem se nyní zabývá policie a zoufalá Sofia se rozhodla obrátit také na slovenského generálního prokurátora.
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