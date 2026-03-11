Poslednímu incidentu totiž přihlížely i děti. „Kolegové muže ze společného obydlí vykázali. Jelikož byl dotyčný pod vlivem alkoholu, zajistili jej a umístili na protialkoholní záchytnou stanici,“ uvedla pro novinky.cz policejní mluvčí Iva Vršecká.
Peklo ženě trvalo dlouhých pět a přestože se s mladším mužem rozvedla, nepřestalo. „Muž si měl násilím vynucovat také intimní styk,“ potvrdila Vršecká.
Vrchní komisař už zahájil trestní stíhání muže, který je obviněn z týrání osoby žijící ve společném obydlí a také znásilnění. Následně podal podnět k jeho vzetí do vazby, čemuž soud vyhověl.
