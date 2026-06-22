Vražda oblíbené učitelky otřásla všemi: Tomáš Zuzaně podřízl hrdlo?!
V Gelnici na Slovensku byla v jednom z rodinných domů nalezena mrtvá učitelka Zuzana. Policie okamžitě spustila pátrání po jejím manželovi, který měl z místa odjet autem, a po několika hodinách ho zadržela. Případ provázejí podezření z brutálního činu, výpovědi sousedů, zmínky o předchozích konfliktech v rodině i připomínky na případ spisovatelky Simony Monyové, s nímž jej lidé srovnávají.
V Gelnici byla v sobotu 20. června odpoledne v jednom z rodinných domů nalezena mrtvá žena (†47). Na místo vyjely všechny záchranné složky a policie okamžitě zahájila vyšetřování násilného činu. Krátce poté spustila pátrání po jejím manželovi, jenž měl z domu odjet autem.
Policie varovala veřejnost, že muž se může pohybovat ve vozidle Škoda Octavia šedé barvy, a vyzvala lidi, aby se k němu nepřibližovali. Po několika hodinách byl podezřelý zadržen v okolí Košic na polní cestě.
Podle informací deníku Plus JEDEN DEŇ měla být zavražděná učitelka Zuzana usmrcena velmi brutálním způsobem a hlavním podezřelým je její muž Tomáš. Ten měl být v minulosti již řešen policií kvůli výhrůžkám vůči manželce a podle svědků se nedávno vrátil na svobodu po předchozích problémech se zákonem. „Osvobodila se od tyrana. Vrátil se z vězení, kde byl právě proto, že jí dělal ze života peklo,“ míní sousedé.
Svědci popsali, že z domu se před tragédií ozýval hluk a křik, jenž je přiměl přivolat pomoc. Krátce poté byla Zuzana nalezena bez známek života s vážným poraněním v oblasti krku. K tragédii došlo v domě využívaném manželi jako rekreační chalupa. Podle místních se v rozhodující chvíli měly v domě nacházet i děti. Policie však tuto informaci nepotvrdila.
Zuzana učila na základní škole v Gelnici. Podle blízkých byla oblíbenou kantorkou, jež se snažila i přes složité životní období soustředit především na své děti a rodinu. „Byla velmi milá osoba, která žila pro své děti,“ řekla médiím příbuzná. Rodina uvádí, že Zuzana usilovala o nový začátek a postupné přerušení kontaktu s partnerem.
Její osud lidem připomněl příběh známé české spisovatelky Simony Monyové. Ta se v minulosti stala obětí domácího násilí ze strany svého manžela Borise Ingra, jenž ji v roce 2011 ubodal. Pachatel byl později odsouzen k 15 letům vězení. Tragédie tehdy otřásla Českem a dodnes patří mezi nejznámější kauzy domácího násilí.
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