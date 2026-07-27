Smrt chlapečka (†3) na setkání komunity: Z tohoto stožáru se hoch zřítil!
Po pádu ze sloupu vysokého napětí zemřel v Žacléři chlapeček (†3). Neštěstí se stalo na setkání influencerky Karolíny Kostroňové. Ta později k tragédii vydala video, které pobouřilo veřejnost.
Na pozemku u Žacléře na Trutnovsku se sešla komunita Síla propojení. Skupina dětí si měla hrát u lesa, když se klučík rozhodl vyšplhat na asi osmimetrový sloup vysokého napětí a dotkl se drátu. S těžkými popáleninami a zraněními z pádu ho vrtulník transportoval do nemocnice, kde zemřel.
Karolína Kostroňová poté na svém veřejném instagramovém profilu, kde má asi 26 tisíc sledujících, publikovala video, kde se k tragédii vyjádřila opravdu zvláštním způsobem. Mluvila o sjednocení a chválila svou komunitu. „Ač se Víťa rozhodl, jeho dušička, přejít přes duhovej most, tak tohle sjednocení obrovský tu není jen tak,“ uvedla mimo jiné influencerka.
Vyzvala své příznivce, aby „podrželi světlo“ pro rodinu zesnulého dítěte a lékaře, kteří „můžou mít pocit třeba viny nebo selhání, že děťátku nezachránili život“. Pobouření pak vyvolala zejména další pasáž. „Pokud byste se někdy chtěli ptát ve svém životě, proč přichází smrt a že je to nespravedlivé, tak si pokládejte otázku, proč takhle sjednoceně lidstvo nežije. Právě a proto, aby nemusely přicházet různé tragédie (...) které vlastně přinášejí to sjednocení. Můžeme takto žít i bez toho utrpení. A pojďme spíš sem směřovat, tu energii. Jste úžasní,“ řekla ve videu Kostroňová. Po kritice, že není vhodné takhle mluvit o smrti dítěte, všechna videa o tragédii smazala.
Neštěstí řeší policie
O případ se nyní zajímá policie. „Prověřujeme, co se na místě stalo a zdali lze dovodit odpovědnost jiné osoby,“ řekla policejní mluvčí Šárka Pižlová a dodala, že s ohledem na věk poškozeného bližší informace policie poskytovat nebude.
Fond v úpadku
Karolína Kostroňová se do povědomí dostala v souvislosti s případem fondu Glocin, do něhož investovali lidé 4,5 miliardy korun, a nakonec vyhlásil úpadek. Coby výhodnou investiční příležitost ho měl nabízet i její manžel David Kostroň. V roce 2023 se pak soudila s Institutem moderní výživy, který kritizoval její rady těhotným ženám. Soud prohrála.
To je strašná blbka, zavřít za ty kecy ve spojením smrtí dítěte