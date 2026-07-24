Strašlivá smrt na Trutnovsku: Chlapec (†3) spadl ze stožáru
Policie prověřuje případ dítěte, které o víkendu utrpělo na Trutnovsku smrtelné zranění po pádu ze stožáru vysokého napětí. Policisté zjišťují, jestli někdo nese za neštěstí odpovědnost. Tragédie se měla odehrát na setkání vlivné influencerky.
O případu informoval server iDNES. Uvedl, že šlo o tříletého chlapce, který utrpěl zranění při komunitním setkání v Žacléři na Trutnovsku. „Prověřujeme, co se na místě stalo a zdali lze dovodit odpovědnost jiné osoby. S ohledem na věk poškozeného nemůžeme poskytovat bližší informace,“ řekla policejní mluvčí Šárka Pižlová.
Tragédie se měla odehrát v Žacléři u pozemku, kde se sešla komunita Síla propojení, kterou založila influencerka Karolína Kostroňová vystupující pod jménem Kerolajnaa. Skupina mladších dětí si údajně hrála u lesa, kde byl i sloup vysokého napětí, přičemž chlapec na něj vylezl a dotkl se drátu vysokého napětí. Podle informací serveru si popáleného chlapce poté převzali do péče záchranáři, v nemocnici na následky vážných zranění zemřel.
„Ta tíha na srdci je obrovská. Úplně to tlačí a bolí. Pojďme si to ještě společně prodýchat a uvolnit a pojďme se dostat skrze uvolnění těla do svého srdce, protože to, jak srdečný život žijeme si všichni budou pamatovat, a proto my si budeme pamatovat Vincenta. Žil přítomný srdečný život,“ vyjádřila se Karolína Kostroňová.
Komunita Síla propojení se prezentuje jako iniciativa usilující o proměnu společnosti prostřednictvím vzájemného propojování lidí, návratu k přirozenosti a komunitnímu způsobu života.
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