Strašlivá smrt na Trutnovsku: Chlapec (†3) spadl ze stožáru

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Influencerka Karolína Kostroňová
Influencerka Karolína Kostroňová
Influencerka Karolína Kostroňová
Aktualizováno -
24. července 2026
17:45
Autor: ČTK, Nicole Kučerová - 
24. července 2026
16:44

Policie prověřuje případ dítěte, které o víkendu utrpělo na Trutnovsku smrtelné zranění po pádu ze stožáru vysokého napětí. Policisté zjišťují, jestli někdo nese za neštěstí odpovědnost. Tragédie se měla odehrát na setkání vlivné influencerky.

O případu informoval server iDNES. Uvedl, že šlo o tříletého chlapce, který utrpěl zranění při komunitním setkání v Žacléři na Trutnovsku. „Prověřujeme, co se na místě stalo a zdali lze dovodit odpovědnost jiné osoby. S ohledem na věk poškozeného nemůžeme poskytovat bližší informace,“ řekla policejní mluvčí Šárka Pižlová.

Tragédie se měla odehrát v Žacléři u pozemku, kde se sešla komunita Síla propojení, kterou založila influencerka Karolína Kostroňová vystupující pod jménem Kerolajnaa. Skupina mladších dětí si údajně hrála u lesa, kde byl i sloup vysokého napětí, přičemž chlapec na něj vylezl a dotkl se drátu vysokého napětí. Podle informací serveru si popáleného chlapce poté převzali do péče záchranáři, v nemocnici na následky vážných zranění zemřel.

„Ta tíha na srdci je obrovská. Úplně to tlačí a bolí. Pojďme si to ještě společně prodýchat a uvolnit a pojďme se dostat skrze uvolnění těla do svého srdce, protože to, jak srdečný život žijeme si všichni budou pamatovat, a proto my si budeme pamatovat Vincenta. Žil přítomný srdečný život,“ vyjádřila se Karolína Kostroňová. 

Komunita Síla propojení se prezentuje jako iniciativa usilující o proměnu společnosti prostřednictvím vzájemného propojování lidí, návratu k přirozenosti a komunitnímu způsobu života.

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Influencerka Karolína Kostroňová
Influencerka Karolína Kostroňová
Influencerka Karolína Kostroňová

Témata:
dítěpádelektrický proudelektrické vedenínapětíokres Trutnovkomunitavysoké napětíŽacléřzranění
Nicole Kučerová
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Uživatel_5425574 ( 24. července 2026 18:07 )

Setkání podivných lesněn,které místo věnování se dětem poslouchají bludy a 3-letý chlapec na to doplatil...

Uživatel_5661015 ( 24. července 2026 17:12 )

Ano, je to divne

brezovak ( 24. července 2026 17:03 )

Je to nějaké divné. Ty rozpěry na sloupech bývají tak metr od sebe a člověk potřebuje sílu aby dokázal po nich lézt.To tříleté dítě na svůj věk muselo mít sílu jako minimálně desetiletý neli starší kluk.

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