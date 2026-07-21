Opilý cyklista usnul na silnici: Řidič ho v zatáčce přejel!

Cyklista ležel na vozovce s 2,17 promile.
Cyklista ležel na vozovce s 2,17 promile.  (Autor: PČR)
Autor: Štěpánka Grofová - 
21. července 2026
17:42

Jen o vlásek unikl smrti opilý cyklista na Trutnovsku. Muž totiž usnul přímo na silnici, kde ho v zatáčce přejel osobní vůz. S těžkým zraněním skončil v nemocnici.

Vážná dopravní nehoda se stala v pátek večer v Malých Svatoňovicích. Na vozovce ležel cyklista i se svým jízdním kolem. Řidič osobního vozu Volkswagen si překážky v mírně pravotočivé zatáčce všiml až na poslední chvíli a přes muže přejel.

Cyklista utrpěl vážná zranění nohou. Na místo proto vyrazil i vrtulník letecké záchranné služby, který zraněného transportoval do Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Policisté po nehodě provedli dechové zkoušky u obou účastníků. U cyklisty přístroj naměřil 2,17 promile alkoholu. Řidič Volkswagenu měl naopak test na alkohol i jiné návykové látky negativní.

Přesto policie prověřuje také jeho postup za volantem. „Řidič při najíždění do mírné pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy a nejel jen takovou rychlostí, aby zastavil vozidlo na vzdálenost, na kterou měl rozhled,“ vysvětlila policejní mluvčí Šárka Pižlová. Přesné okolnosti nehody, její příčiny i míru zavinění jednotlivých účastníků nyní vyšetřují trutnovští dopravní policisté.

Video se připravuje ...
Při nehodě na Blanensku zemřel cyklista, policie hledá svědky
Zdroj: Policie ČR

Témata:
policiepromileVolkswagenalkoholsilniceokres TrutnovautomobilFakultní nemocnice Hradec KrálovécyklistanehodaTrutnov
Štěpánka Grofová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Stav Něrgešové se náhle zhoršil: Slova podpory Absolonové i Musila
Stav Něrgešové se náhle zhoršil: Slova podpory Absolonové i Musila
Aha!
Markéta (45): Sex s manželem klape skvěle, přesto usínám s otázkou, jaké by to bylo s jiným
Markéta (45): Sex s manželem klape skvěle, přesto usínám s otázkou, jaké by to bylo s jiným
Dáma
Horečka u kojence: Jak správně změřit teplotu a kdy ji srážet
Horečka u kojence: Jak správně změřit teplotu a kdy ji srážet
Maminka
Outfit plný emocí: Kousky po těch, kteří nás opustili, léčí smutek
Outfit plný emocí: Kousky po těch, kteří nás opustili, léčí smutek
Ženy
Jak vyndat klíště: Vytočit, nebo vykývat? Podrobný návod krok za krokem
Jak vyndat klíště: Vytočit, nebo vykývat? Podrobný návod krok za krokem
https://mojezdravi.zeny.cz/
Válka přesunula ropu z lodí do rour a cisteren. Sýrie se dostává z izolace na energetické výsluní
Válka přesunula ropu z lodí do rour a cisteren. Sýrie se dostává z izolace na energetické výsluní
e15
Skuhravý perlil: Djačuk jako kamikaze, pře*ebal Škrkoně. Co je pro něj červeným hadrem?
Skuhravý perlil: Djačuk jako kamikaze, pře*ebal Škrkoně. Co je pro něj červeným hadrem?
iSport
Uhlík o roli atletky: Byl to obří herecký risk. Napíchal jsem si čelo botoxem, abych měl jiné grimasy
Uhlík o roli atletky: Byl to obří herecký risk. Napíchal jsem si čelo botoxem, abych měl jiné grimasy
Reflex
Po stopách věrozvěstů: Na Cyrilometodějské stezce přibudou odpočívky i nocoviště
Po stopách věrozvěstů: Na Cyrilometodějské stezce přibudou odpočívky i nocoviště
Lidé a země