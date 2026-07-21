Opilý cyklista usnul na silnici: Řidič ho v zatáčce přejel!
Jen o vlásek unikl smrti opilý cyklista na Trutnovsku. Muž totiž usnul přímo na silnici, kde ho v zatáčce přejel osobní vůz. S těžkým zraněním skončil v nemocnici.
Vážná dopravní nehoda se stala v pátek večer v Malých Svatoňovicích. Na vozovce ležel cyklista i se svým jízdním kolem. Řidič osobního vozu Volkswagen si překážky v mírně pravotočivé zatáčce všiml až na poslední chvíli a přes muže přejel.
Cyklista utrpěl vážná zranění nohou. Na místo proto vyrazil i vrtulník letecké záchranné služby, který zraněného transportoval do Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Policisté po nehodě provedli dechové zkoušky u obou účastníků. U cyklisty přístroj naměřil 2,17 promile alkoholu. Řidič Volkswagenu měl naopak test na alkohol i jiné návykové látky negativní.
Přesto policie prověřuje také jeho postup za volantem. „Řidič při najíždění do mírné pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy a nejel jen takovou rychlostí, aby zastavil vozidlo na vzdálenost, na kterou měl rozhled,“ vysvětlila policejní mluvčí Šárka Pižlová. Přesné okolnosti nehody, její příčiny i míru zavinění jednotlivých účastníků nyní vyšetřují trutnovští dopravní policisté.
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