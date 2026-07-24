Chlapeček (2) ve Varech vypadl z okna! Zasahoval vrtulník
V Karlových Varech došlo k neštěstí, při němž z okna ve druhém patře vypadl teprve dvouletý chlapec. Záchranáři ho po ošetření na místě přepravili vrtulníkem do plzeňské fakultní nemocnice. Policie okolnosti události vyšetřuje.
Ve středu 22. července večer zasahovali záchranáři v karlovarské části Stará Role u vážného pádu malého dítěte. Z okna ve druhém patře obytného domu se zřítilo dítě. Zdravotníci jej na místě ošetřili a kvůli podezření na těžké poranění přivolali leteckou záchrannou službu. Vrtulník dítě následně transportoval do Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín. Podle informací serveru iDNES by mělo jít o dvouletého chlapce.
Policie zatím vzhledem k věku dítěte další podrobnosti nezveřejnila. Potvrdila pouze, že se případem zabývá. „Můžeme potvrdit, že jsme přijali oznámení o pádu osoby z okna v Karlových Varech. Vzhledem k věku nebudeme poskytovat žádné bližší informace,“ řekl Blesku policejní mluvčí Jan Bílek. Příčina pádu ani okolnosti, za nichž k neštěstí došlo, zatím nejsou známé.
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