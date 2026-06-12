Dramatický zásah v Krkonoších: Hasiče zranil výbuch auta!
Požár osobního vozu typu SUV zaměstnal v úterý odpoledne hasiče v Horním Maršově na Trutnovsku. Během zásahu došlo k výbuchu v přední části vozidla, při kterém utrpěl zranění jeden z členů jednotky. Záchranáři ho převezli do nemocnice.
K požáru vyjížděli hasiči z Horního Maršova v úterý 9. června. Po příjezdu na místo zjistili, že plameny zasáhly motorovou část vozu typu SUV. Komplikace nastala během zásahu.
„Během zásahu byla současně poskytována předlékařská pomoc našemu členovi jednotky, který utrpěl zranění v důsledku výbuchu v přední části vozidla,“ popsali hasiči na sociálních sítích. Zraněného hasiče následně převzala posádka zdravotnické záchranné služby a převezla ho do nemocnice.
Po uhašení vozu zajistili únik provozních kapalin a odstranili je z komunikace. Po příjezdu odtahové služby pomohli s naložením zničeného automobilu a následně uklidili vozovku.
Pomáhali i místní lidé
Ještě před příjezdem hasičů se podle jednotky snažili požár zastavit místní obyvatelé pomocí hasicích přístrojů. Hasiči jim za pomoc poděkovali stejně jako lidem, kteří pomáhali se zajištěním péče o zraněného člena jednotky.
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