Dramatický zásah v Krkonoších: Hasiče zranil výbuch auta!

Při hašení hořícího SUV zranil hasiče výbuch.
Při hašení hořícího SUV zranil hasiče výbuch.
Při hašení hořícího SUV zranil hasiče výbuch.
Při hašení hořícího SUV zranil hasiče výbuch.
Při hašení hořícího SUV zranil hasiče výbuch.
Autor: Štepánka Grofová - 
12. června 2026
13:32

Požár osobního vozu typu SUV zaměstnal v úterý odpoledne hasiče v Horním Maršově na Trutnovsku. Během zásahu došlo k výbuchu v přední části vozidla, při kterém utrpěl zranění jeden z členů jednotky. Záchranáři ho převezli do nemocnice.

K požáru vyjížděli hasiči z Horního Maršova v úterý 9. června. Po příjezdu na místo zjistili, že plameny zasáhly motorovou část vozu typu SUV. Komplikace nastala během zásahu.

„Během zásahu byla současně poskytována předlékařská pomoc našemu členovi jednotky, který utrpěl zranění v důsledku výbuchu v přední části vozidla,“ popsali hasiči na sociálních sítích. Zraněného hasiče následně převzala posádka zdravotnické záchranné služby a převezla ho do nemocnice.

Po uhašení vozu zajistili únik provozních kapalin a odstranili je z komunikace. Po příjezdu odtahové služby pomohli s naložením zničeného automobilu a následně uklidili vozovku.

Pomáhali i místní lidé

Ještě před příjezdem hasičů se podle jednotky snažili požár zastavit místní obyvatelé pomocí hasicích přístrojů. Hasiči jim za pomoc poděkovali stejně jako lidem, kteří pomáhali se zajištěním péče o zraněného člena jednotky.

Video  Horor zažil řidič v Brně, když mu za jízdy začalo hořet auto. Stačil vyběhnout včas. (listopad 2025)  - Policie ČR
Video se připravuje ...

Při hašení hořícího SUV zranil hasiče výbuch.
Při hašení hořícího SUV zranil hasiče výbuch.
Při hašení hořícího SUV zranil hasiče výbuch.
Při hašení hořícího SUV zranil hasiče výbuch.
Při hašení hořícího SUV zranil hasiče výbuch.

Témata:
hasičipožárvýbuchKrkonošeokres TrutnovnemocniceSUVzraněníHorní Maršov
Štepánka Grofová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Vyhrocený spor Kostkové s otcem: Hodila mu jídlo do obličeje!
Vyhrocený spor Kostkové s otcem: Hodila mu jídlo do obličeje!
Aha!
Chtěl ji prodat šejkovi, dnes je z ní šlechtična. 93letá Joan Collins okouzlila Cannes
Chtěl ji prodat šejkovi, dnes je z ní šlechtična. 93letá Joan Collins okouzlila Cannes
Dáma
Kam s dětmi, když venku prší? Tipy na skvělé výlety pod střechou po celé republice
Kam s dětmi, když venku prší? Tipy na skvělé výlety pod střechou po celé republice
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Moje zdraví
Hypotéky zabrzdily. Úroky znovu rostou a průměrný úvěr se blíží pěti milionům
Hypotéky zabrzdily. Úroky znovu rostou a průměrný úvěr se blíží pěti milionům
e15
ZNÁMKY Česka: Povedené překvapení Sojka, útočníci mimo hru. Pozitivem utkání byl...
ZNÁMKY Česka: Povedené překvapení Sojka, útočníci mimo hru. Pozitivem utkání byl...
iSport
Před Bílým domem poteče krev. Trump chystá šílenou oslavu vlastních narozenin, na které vydělá
Před Bílým domem poteče krev. Trump chystá šílenou oslavu vlastních narozenin, na které vydělá
Reflex
Petr Tlapák: Amazonie mě uzdravila, nastal čas splatit dluh
Petr Tlapák: Amazonie mě uzdravila, nastal čas splatit dluh
Lidé a země