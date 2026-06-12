Exšéf kriminálky přijel do práce s 1,4 promile: Soudkyně neměla slitování

Plukovník Rudolf Flaška (54)
Plukovník Rudolf Flaška (54)
Plukovník Rudolf Flaška (54)
Plukovník Rudolf Flaška (54)
Plukovník Rudolf Flaška (54)
Autor: Štepánka Grofová - 
12. června 2026
08:55

Bývalý vedoucí odboru obecné kriminality karlovarské policie Rudolf Flaška odešel od soudu s pokutou 60 tisíc korun a ročním zákazem řízení. Podle obžaloby přijel letos v březnu do práce pod vlivem alkoholu, kolegové mu naměřili 1,4 promile. Soud odmítl jeho žádost o mírnější postup a zdůraznil, že od vysoce postavených policistů očekává vyšší míru odpovědnosti.

Karlovarský okresní soud ve čtvrtek 11. června potrestal bývalého šéfa krajské kriminálky Rudolfa Flašku (54) za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Podle rozsudku musí zaplatit peněžitý trest 60 tisíc korun a na jeden rok přišel o řidičské oprávnění. Rozhodnutí zatím není pravomocné.

 

Případ se týká události z 16. března. Flaška přijel v ranních hodinách do zaměstnání autem, přestože požil alkohol. Kolegové mu při dechové zkoušce naměřili 1,4 promile a přítomnost alkoholu následně potvrdilo i lékařské vyšetření.

Bývalý policista se u soudu snažil dosáhnout podmíněného zastavení trestního stíhání. Soudkyně Ivana Koprnická ale takový postup odmítla. Zdůraznila, že u vysoce postavených policistů naopak očekává příkladné chování. „Za řízení pod vlivem alkoholu trestáme všechny řidiče, včetně profesionálních, kteří tím přicházejí i o zdroj obživy. Nevím, proč bych tady měla dělat výjimku,“ citoval soudkyni server Novinky.

Podle soudu nebyl důvod ani k tomu, aby byl případ vyřešen mírněji kvůli tomu, že se obžalovaný k činu přiznal.

Tvrdil, že byl unavený

Flaška před soudem uvedl, že špatně vyhodnotil svůj zdravotní a psychický stav. Hájil se tím, že byl unavený a necítil se být pod vlivem alkoholu. „Kdybych se cítil být alkoholem ovlivněný, tak do auta nesednu,“ prohlásil.

Soudkyně však upozornila, že naměřené množství alkoholu už výrazně ovlivňuje schopnost bezpečně řídit vozidlo. Právě vzhledem k jeho dlouholeté policejní kariéře podle ní měl být důslednější při dodržování zákonů.

Po více než 20 letech odešel od policie

Po březnovém incidentu byl Flaška postaven mimo službu. Ještě během stejného měsíce následně požádal o ukončení služebního poměru a po více než dvaceti letech odešel od policie. Vedení policie jeho žádosti vyhovělo, zároveň mu ale pozastavilo vyplacení odchodného i výsluhových nároků do doby, než bude případ pravomocně uzavřen. Pokud rozsudek zůstane v platnosti, může o výsluhy přijít.

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Plukovník Rudolf Flaška (54)
Plukovník Rudolf Flaška (54)
Plukovník Rudolf Flaška (54)
Plukovník Rudolf Flaška (54)
Plukovník Rudolf Flaška (54)

 

Témata:
soudkriminálkapromilekriminalistašéfexšéfzákaz řízenímordpartapoliciealkoholKarlovy Vary
Štepánka Grofová
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BLESK plesk ( 12. června 2026 13:02 )

Podle příjmení se v jeho rodové linii chlastá z flašky 🍼 od nepaměti. 😂

Helena K ( 12. června 2026 11:47 )

Jak jako, dostal pokutu....to snad není možné, nezodpovědný člověk, psychicky labilní, ten by měl letět z práce, resp. měl být na minutu vyhozen, co to je? Z obecných peněz platíme ožralu ve vysoké funkci, neexistuje na to žádné prominutí, prostě člověk na takovém postu nemůže přijít do práce opilý ani jednou... jsem zděšena, takže už vím, proč to tu nefun­guje­....vět­šina lidí v politice jsou opilci a všichni si navzájem drží zadky u koryta....kdo přijde do práce jednou opilý přijde i jindy, jen to bude lépe skrývat a nebo bude chlastat, až přijde domů....už je to narušený člověk a ten nemá být v řádné veřejné funkci, prý, že soudkyně neměla slitování... 60 tis. pokuta, to je tak jeho poloviční plat....chce se mi blinkat.... exemplární vyhození z práce a ještě s velkou 200 tis. pokutou a ostudou !!!!!! Hnus.

Casey Prince ( 12. června 2026 11:05 )

😂😂😂 zlato ale to nejni anarchie,to jste vy zkorumpované Češky... Anarchie vypadá jinak a když nevíš napiš otázku do googlu 💋

Casey Prince ( 12. června 2026 11:03 )

Maj to tam těžký v tý kriminálce 🧐 takže za flašku 👍

nika f ( 12. června 2026 10:51 )

Ono se to samo nabízí, ještě když chlastal 😁

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