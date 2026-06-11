Dohra zpackané svatby s otravou na Děčínsku: Omluva novomanželů! Co řekl majitel restaurace?!

Víc než třetina nevěst a ženichů neuzavírala letos sňatek poprvé.
Víc než třetina nevěst a ženichů neuzavírala letos sňatek poprvé.  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: Nicole Kučerová - 
11. června 2026
20:23

O prvním červnovém víkendu došlo na Děčínsku během svatební oslavy k neštěstí. Zdravotnická záchranná služba ošetřovala 11 svatebčanů s podezřením na otravu kanabinoidy a alkoholem. Celkem devět osob muselo do nemocnice! K situaci se vyjádřil majitel restaurace, kde se oslava konala, i novomanželé.

V prvním červnovém víkendu, 6. června, na Děčínsku došlo během svatebního veselí k náhlé záchranné akci. Celkem 11 svatebčanů se mělo údajně otrávit kanabinoidy a alkoholem. Zdravotnická záchranná služba si je vzala do péče a devět hostů přepravila do nemocnice.

Hostina i bujará oslava se konala v restauraci U Vleku v Horním Podluží. Ve čtvrtek 11. června se k situaci vyjádřili jak novomanželé, tak majitel podniku. „Sdílíme s vámi vyjádření novomanželů k události na jejich svatbě. Děkujeme za vyjádření i přestože s jejich počínáním nejsme absolutně v souladu a nemáme na něm žádný podíl,“ distancoval se majitel restaurace.

„Především nás mrzí zdravotní komplikace, které postihly některé z našich hostů. Jsme vděční, že všichni byli ošetřeni a jsou již doma v pořádku,“ zahájili vyjádření novomanželé. „Mrzí nás, že den, který měl být plný radosti a společných zážitků, byl poznamenán tak nepříjemnou událostí,“ dodali.

Upozornili, že potravinu spojenou s případem nedodávala restaurace U Vleku, ale externí dodavatel. „Můžeme potvrdit, že s celou událostí neměl provozovatel restaurace U Vleku ani jeho zaměstnanci nic společného,“ vyjasnili. Vysvětlili, že se kvůli probíhajícímu vyšetřování nebudou k situaci dále vyjadřovat. „Děkujeme všem za pochopení, podporu a především jsme rádi, že jsou všichni hosté v pořádku,“ uzavřeli.

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Témata:
alkoholslavnostizáchrankanemocniceotravavyjádřeníDěčínskoKanabinoidslavnostsvatbarestauraceokres DěčínHorní Podluží
Nicole Kučerová
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