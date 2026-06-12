Během školní akce zemřela nadějná hasička Anička: Dojemný vzkaz kolegů
Cyklistický kurz litvínovské školy Schola Humanitas hned první den poznamenala velmi tragická nehoda. Studentka Anička zemřela po střetu s osobním autem. Nad ztrátou jedné ze svých dorostenek truchlí i hasičský sbor v Háji u Duchova. Byla pro ně prý jako mladší sestra.
Studentka druhého ročníku zemřela i navzdory rychlé pomoci učitelů a záchranářů. Vrtulník zdravotníků byl na místě do tří minut, ani tak se však dívčin život bohužel zachránit nepodařilo. Na svou dorosteneckou členku zavzpomínal i hasičský sbor z Háje u Duchova.
„Anička, vždy usměvavá, milá, hodná, ochotná, vždy pomáhala ostatním, byl na ní maximální spoleh, týmová. Prostě naše „ségra“,“ napsali zástupci sboru na facebooku. Dále uvedli, že život je velmi nespravedlivý a poděkovali Aničce za všechny roky, které ve sboru strávila. „Měla tu být s námi... Naše myšlenky jsou s rodinou,“ napsali hasiči v závěru.
Anička se s autem srazila nedaleko Milešova, a to hned v první den kurzu. Případem se zabývá i policie. Podle předběžných závěrů policie nedošlo k pochybení ze strany učitelů a šlo o velmi nešťastnou souhru náhod.
Myslím, že to je z důvodu toho, že na střední škole se předpokládá, že všechny tyto věci znají. Dostat puberťáky na dopravní hřiště pro děti nebude jen tak.
Je to hrozná tragédie...