Během školní akce zemřela nadějná hasička Anička: Dojemný vzkaz kolegů

Anička zemřela během školní akce u Milešova.
Anička zemřela během školní akce u Milešova.  (Autor: Facebook)
Autor: Kamil Morávek - 
12. června 2026
05:00

Cyklistický kurz litvínovské školy Schola Humanitas hned první den poznamenala velmi tragická nehoda. Studentka Anička zemřela po střetu s osobním autem. Nad ztrátou jedné ze svých dorostenek truchlí i hasičský sbor v Háji u Duchova. Byla pro ně prý jako mladší sestra.

Studentka druhého ročníku zemřela i navzdory rychlé pomoci učitelů a záchranářů. Vrtulník zdravotníků byl na místě do tří minut, ani tak se však dívčin život bohužel zachránit nepodařilo. Na svou dorosteneckou členku zavzpomínal i hasičský sbor z Háje u Duchova.

„Anička, vždy usměvavá, milá, hodná, ochotná, vždy pomáhala ostatním, byl na ní maximální spoleh, týmová. Prostě naše „ségra“,“ napsali zástupci sboru na facebooku. Dále uvedli, že život je velmi nespravedlivý a poděkovali Aničce za všechny roky, které ve sboru strávila. „Měla tu být s námi... Naše myšlenky jsou s rodinou,“ napsali hasiči v závěru.

Anička se s autem srazila nedaleko Milešova, a to hned v první den kurzu. Případem se zabývá i policie. Podle předběžných závěrů policie nedošlo k pochybení ze strany učitelů a šlo o velmi nešťastnou souhru náhod.

Video  Smrtelná nehoda na Kutnohorsku  - Aktu.cz
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Témata:
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Kamil Morávek
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Uživatel_5681435 ( 12. června 2026 07:03 )

Myslím, že to je z důvodu toho, že na střední škole se předpokládá, že všechny tyto věci znají. Dostat puberťáky na dopravní hřiště pro děti nebude jen tak.
Je to hrozná tragédie...

Hestia1 ( 12. června 2026 06:24 )

Jak je možné, že první den cyklistického kurzu probíhal tam kde jezdí auta a né v bezpečném prostředí dopravních hřišť či pod vedením zkušených koučů, jak to má být, bezpečnost na prvním místě jim asi nic neříkala. Upřímnou soustrast, tohle by se dít fakt nemělo.

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