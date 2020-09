Marek Kühnel se proslavil ve známé kuchařské show MasterChef. K honičce došlo v Ústeckém kraji. V pondělí večer se policejní hlídka u Milešova rozhodla zkontrolovat řidiče Fiata Punto. Marek, který seděl za volantem, ale na výzvy k zastavení reagoval úplně jinak, než by měl. Šlápl na plyn a začal ujíždět.

Policisté muže začali pronásledovat, do honičky se postupně přidalo několik dalších hlídek. Marka nezastavil ani policejní zátaras. „V agresivní a bezohledné jízdě, při které ohrožoval další účastníky silničního provozu, pokračoval přes Lovosice do Třebenic a dále pak přes Vlastislav, Mrsklesy, Velemín a další obce až do Ústí nad Labem,“ popsal pro Deník.cz mluvčí policie Daniel Vítek.

V Ústí pak pokračoval podél Labe zpět do Lovosic, odtud pak do Lukavce. V obci nakonec zastavil a schoval se do křoví. To mu ale nepomohlo, policie ho po téměř půlhodinové honičce zadržela. Během pronásledování bylo poškozeno i několik policejních vozidel.

Má toho ale chlapec na krku trochu víc - měl pozitivní test na drogy. „Navíc měl soudem uložený trest spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a už byl za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ze kterého mu bylo sděleno podezření i nyní, v minulosti několikrát odsouzen,“ pokračoval Vítek.

Ihned po zadržení proběhlo ve věci zkrácené přípravné řízení, k soudu tak velmi rychle připutoval návrh na potrestání. A tak se i stalo. „Ve zkráceném soudním řízení byl dotyčný odsouzen k deseti měsícům nepodmíněně. K tomu mu byl uložen i dvouletý zákaz řízení motorových vozidel,“ sdělila mluvčí soudu Halka Lacinová.

Napadl důchodce!

Pro policisty je Kühnel známou firmou. Ve svém medailonku pro show uvedl, že ho matka v sedmnácti letech vyhodila z domu, jenže ta se proti jeho vyprávění razantně ohradila. Podle tvrzení matky se chtěl postavit na vlastní nohy, nenastoupil ani do čtvrtého ročníku střední školy, sbalil se a odešel.

To mu ale moc nevydrželo, navíc se pohyboval v prostředí plném drog. „V té době kouřil marihuanu, obchodoval s ní a také s pervitinem, byl tím tady známý,“ řekla před více než rokem jeho matka Jana.

Pomoc své mamky Marek odmítal, neměl ale peníze na placení nájmu. Šel proto ke kamarádům, ale ani tam dlouho nevydržel, okrádal je totiž! Neokradl ale jen kamarády, ale i svou mámu a tátu. Vysál jim údajně účty. Má za sebou i trestní minulost, ve vězení ale kvůli nízkému věku nebyl. V autobuse jako nezletilý napadl důchodce, který po útoku utrpěl otřes mozku.