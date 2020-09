Klidným předměstím města Oklahoma City se ve čtvrtek ráno ozvala ohlušující rána. V jednom z tamních domů, kde bydlela čtyřčlenná rodina, došlo k explozi. Z rodinného domu zbyla doslova jen kupa dříví. Uvnitř se nacházela celá rodina, která kromě střechy nad hlavou přišla i o jednoho rodinného příslušníka. Při výbuchu, který podle vyšetřovatelů měl zapříčinit únik plynu, přišla o život čtrnáctiletá dívka. Její rodiče a sourozenec skončili v nemocnici.

Sousedé uvedli, že poté, co se ozvala rána, těžce zraněný otec rodiny zoufale hledal své děti. Muž byl s vážnými zraněními převezen do nemocnice. V nemocnici skončili i další dva lidé. „Jeho oblečení bylo celé potrhané. Výbuch z něj skoro serval šaty,“ uvedla sousedka Patty Wommerová pro televizi KOCO a dodala: „Stále říkal, že postavil vodu na kávu a byl zasažen proudem a dům vybuchl. Opakoval to snad tisíckrát,“ dodala.

Na místo dorazily desítky hasičů. Vyšetřovatel Nicholas Nadeau pro ABC News uvedl, že příčinou byl plynový zapalovač dřeva v krbu. „Zapalovače dřeva jsou nezákonné,“ uvedl Nicholas Nadeau, který tragédií vyšetřuje s tím, že v případě výpadku plamene se uvnitř hromadí propanové páry, které mohou vést k výbuchu. „Jsou sladká rodina, prostě nejmilejší lidé a je mi jich líto,“ uvedla sousedka Patti Woodardová.