Výbuch piva mu amputoval ruku: Barman dostal obrovské odškodné

Před nehodou byl Parker vášnivý surfař a miloval hru na kytaru. V den nehody v baru, kde pracoval, nabídl pomoc kamarádovi, kterému se nedařilo dobře natočit pivo. V tu chvíli sud explodoval, štamgasté hospody si strhli košile a pokusili se zastavit krvácení.

Zraněný byl poté převezen do nemocnice, kde byl jeden den v kómatu. Když se probudil s šokem zjistil, že přišel o celou levou ruku. Parker tvrdí, že soudek explodoval, protože neměl namontované zařízení na regulaci tlaku. Svědci hrozné nehody popsali, že výbuch zněl jako by to byla bomba.

Klub však tvrdil, že jakákoliv zranění nejsou jeho vinou, ale Parker si je způsobil sám svou nedbalostí. Už dříve však soud řekl, že klub musí muži uhradit stále se zvyšující náklady na zdravotní péči. Nakonec aby se soud ještě déle neprotahoval vyplatil v mimosoudním vyrovnání klub barmanovi v přepočtu 2,5 milionů korun.