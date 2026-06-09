Řidič jel v podvečer po ulici Lazecká směrem od Orlové, když se dostal do problémů.„Z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru a přední částí vozidla narazil do betonového pilíře železničního mostu. Vozidlo bylo odmrštěno a řidič v něm zůstal zaklíněný,“ popsala drsnou nehodu policejní mluvčí Eva Michalíková.
Z auta zbyly doslova jen roztříštěné plechy. Je zázrak, že z té hrůzy mladík jakž takž vyvázl.
Zasahovat u nehody museli i hasiči. „K vyproštění muže použít nejen hydraulické vyprošťovací nástroje, ale také páteřovou desku. Muž byl poté předán do péče zdravotníků,“ uvedla mluvčí hasičů Kamila Langerová.
„Utrpěl poranění zad a vážné zranění dolní končetiny,“ doplnil mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. Zraněný byl odvezen do traumatologického centra fakultní nemocnice v Ostravě. Policisté příčinu nehody vyšetřují.
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