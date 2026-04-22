Zoufalé volání o pomoc slyšel operátor na tísňové lince v pondělí dopoledne. „Manžel (81) přišel při řezání dřeva na cirkulárce o ruku,“ hlásila žena z Trojanovic na Novojičínsku.
Krve bylo tolik, že šlo doslova o minuty. Na místo okamžitě vyrazili záchranáři a do vzduchu se vznesl také vrtulník. „Pacient si horní končetinu amputoval v předloktí,“ popsal mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
Hodně krvácel
Končetinu museli okamžitě zaškrtit, aby zabránili dalšímu masivnímu krvácení. Po nejnutnějším ošetření následoval rychlý letecký transport do Fakultní nemocnice Ostrava. Muž byl při předání v kritickém stavu.
„Pacient je ve stabilizovaném stavu, mimo ohrožení života,“ informovala ve středu mluvčí FN Ostrava Petra Petlachová. Podle serveru novinky.cz se ji ale už nepodařilo přišít.
Důležitá je rychlost
Záchranáři zároveň připomínají, že při podobných úrazech je naprosto klíčové rychlé a správné jednání. Krvácející končetinu je nutné okamžitě zaškrtit a ránu sterilně zakrýt.
„Amputovanou část těla je třeba uchovat v chladu, ideálně v igelitovém sáčku, který se vloží do dalšího sáčku se studenou vodou. Nikdy však přímo na led,“ dodal Humpl.
