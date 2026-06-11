Během školní akce u Milešova zemřela studentka: Zdrcující vyjádření ředitele
Střední škola Schola Humanitas v Litvínově se vzpamatovává z ohromné tragédie. Nedaleko Milešova přišla o život jedna ze studentek. Při cyklistickém kurzu měla nehodu s osobním automobilem. Navzdory snaze záchranářů se její život bohužel zachránit nepodařilo.
Před budovou školy vzniklo improvizované pietní místo. Smrt studentky všechny učitele i ostatní žáky velmi hluboce zasáhla. Ke smutné události došlo během prvního dne cyklokurzu nedaleko obce Milešov.
Dívka se srazila s osobním autem. Přítomní učitelé samozřejmě ihned začali poskytovat první pomoc a zavolali záchranáře. Vrtulník byl na místě do tří minut. I tak se ale její život bohužel zachránit nepodařilo. Případem se zabývá i policie. Podle předběžných závěrů policie nedošlo k pochybení ze strany učitelů a šlo o velmi nešťastnou souhru náhod.
„Je mi nesmírně líto, že se tato tragédie stala. Bolest je obrovská. Musím však vyjádřit velký obdiv záchranářům a také našim kantorům, kteří se zachovali velice profesionálně a společně všichni bojovali do poslední chvíle,“ řekl ředitel školy Milan Šťovíček portálu e-mostecko.cz. Škola pro studenty i učitele zorganizovala skupinové terapie a besedy s policií.
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