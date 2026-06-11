Během školní akce u Milešova zemřela studentka: Zdrcující vyjádření ředitele

Žačka litvínovské Scholy Humanitas zemřela po střetu s autem na cyklokurzu.
Žačka litvínovské Scholy Humanitas zemřela po střetu s autem na cyklokurzu.  (Autor: Facebook/Schola Humanitas)
Autor: Kamil Morávek - 
11. června 2026
10:31

Střední škola Schola Humanitas v Litvínově se vzpamatovává z ohromné tragédie. Nedaleko Milešova přišla o život jedna ze studentek. Při cyklistickém kurzu měla nehodu s osobním automobilem. Navzdory snaze záchranářů se její život bohužel zachránit nepodařilo.

Před budovou školy vzniklo improvizované pietní místo. Smrt studentky všechny učitele i ostatní žáky velmi hluboce zasáhla. Ke smutné události došlo během prvního dne cyklokurzu nedaleko obce Milešov.

Dívka se srazila s osobním autem. Přítomní učitelé samozřejmě ihned začali poskytovat první pomoc a zavolali záchranáře. Vrtulník byl na místě do tří minut. I tak se ale její život bohužel zachránit nepodařilo. Případem se zabývá i policie. Podle předběžných závěrů policie nedošlo k pochybení ze strany učitelů a šlo o velmi nešťastnou souhru náhod.

„Je mi nesmírně líto, že se tato tragédie stala. Bolest je obrovská. Musím však vyjádřit velký obdiv záchranářům a také našim kantorům, kteří se zachovali velice profesionálně a společně všichni bojovali do poslední chvíle,“ řekl ředitel školy Milan Šťovíček portálu e-mostecko.cz. Škola pro studenty i učitele zorganizovala skupinové terapie a besedy s policií. 

Video  Smrtelná nehoda na Kutnohorsku  - Aktu.cz
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Témata:
smrtstudentkastřední školasmrtelná nehodasmrt školačkycyklokurzMilešovLitvínov
Kamil Morávek
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Uživatel_5674361 ( 11. června 2026 15:21 )

👍 👍 👍 👍

Uživatel_5681435 ( 11. června 2026 14:57 )

Já bych skončil na psychické klinice. Mám jedno dítě a ta představa takové tragédie mi vhání slzy do očí.

Patri Malý ( 11. června 2026 13:49 )

Až by při takovém kurzu zemřela Tvoje dcera, tak bys mlela úplně něco jiného...

Uživatel_5582830 ( 11. června 2026 13:46 )

….a co když je to všechno jinak chytrolíni. Chce se mi z vás zvracet. Nikdo z vás nic neví a jen spekulujete. Jste magoři

svetlana62 ( 11. června 2026 13:42 )

...jj,za toto může ředitel ...dokud není vše vyšetřeno je zbytečně psát tyto nesmysly ..jste si jistý,ze za tragédii může pedagogicky dozor?...nebyl to spíš problém řidiče?

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