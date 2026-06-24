Zdravotní sestra v Kolíně zavraždila dceru?! 96 ran nožem po třídní schůzce

Zdravotní sestra měla ubodat vlastní dceru.
Zdravotní sestra měla ubodat vlastní dceru.
Zdravotní sestra u soudu.
Zdravotní sestra měla ubodat vlastní dceru.
V bytovém domě v Kolíně našli policisté mrtvou osobu. Další těžce zraněnou převezli do nemocnice.
Autor: Jan Šimůnek, Martin Lisičan - 
24. června 2026
11:37

K obrovské tragédii došlo v úterý 7. října v Kolíně. V jednom z bytových domů tam záchranáři našli dítě bez známek života a vážně zraněnou ženu. Matka měla údajně dítě ubodat, sama se následně pokusila o sebevraždu. U soudu přiznala vinu. Hrozí jí až výjimečný trest.

Do bytu v Kolíně musely záchranné složky vstoupit násilím. Uvnitř našli mrtvé dítě a vážně zraněnou ženu. Ta se měla pokusit o sebevraždu. Zdravotní sestru kriminalisté následně obvinili z vraždy. 

Ve středu 24. června se u Krajského soudu v Praze konal soud. Zdravotní sestra Šárka přiznala vinu. K hrůznému činu se měla údajně uchýlit po třídních schůzkách, kde se dozvěděla, že dcera nezvládá školu a bude potřebovat speciální péči. Podle znalců třídní schůzky sice mohly být jakýmsi spouštěčem, ale matku údajně dlouhodobě frustroval fakt, že se dcera nevyvíjí jako běžné děti. Dívka měla totiž trpět lehkou až střední mentální retardací.

Matka měla následně uložit dceru do postele a kuchyňským nožem ji ubodat. Padnout mělo 96 ran. Děvče umíralo v řádech minut, některá zranění naznačují, že se útoku snažila bránit.

Sama zdravotní sestra chtěla údajně spáchat sebevraždu, před činem prý spolykala velké množství prášků. Podle znalců ale léky nijak příčetnost ženy neovlivnily. V případě viny matce hrozí 15 až 20 let vězení, případně i výjimečný trest.  

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop a zdarma.

Video  V bytovém domě v Kolíně našli policisté mrtvou osobu. Další těžce zraněnou převezli do nemocnice.  - Blesk: David Malík
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Zdravotní sestra měla ubodat vlastní dceru.
Zdravotní sestra měla ubodat vlastní dceru.
Zdravotní sestra u soudu.
Zdravotní sestra měla ubodat vlastní dceru.
V bytovém domě v Kolíně našli policisté mrtvou osobu. Další těžce zraněnou převezli do nemocnice.

Témata:
dítěsmrtKolínsebevraždaKrajský soud v Prazezdravotní sestra
Jan Šimůnek
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Anika ( 24. června 2026 13:09 )

👍 ❤️‍ 👍

xnovp ( 24. června 2026 13:05 )

👍

VeritasVincit ( 24. června 2026 12:53 )

.....a co ta učitelka co vystresovala tu matku do nepříčetna ?? Dnešní učitel­ky(mla­dá/stř­ední generace) nemají empatie k dětem. Matka totální blázen a učitelka bez empatie !! Určitě si tu matku vychutnala pěkně při třídní schůzce, když jí vykdákala co má udělat s dcerou a její školní výsledky. Tu pak chytl takový amok a chudák dítě nemělo šanci na přežití !!

nika f ( 24. června 2026 12:45 )

Moje dcera se roky účastnila mezinárodních sportovních soutěží, jezdí na koni, po škole, kam chodila do 24 let, navštěvuje stacionář, kde má kamarády a je tam moc spokojená. Raduje se z naší blízké rodiny, bratranců, sestřenic, miluje svého psa atd.... Žije šťastný život, pro ni zcela plnohodnotný. O to všechno ta "matka" dceru připravila. 😡 Ale i sebe. Pro normální matku je radost, když je její dítě šťastné.

Petr Hoflinger ( 24. června 2026 12:40 )

👍 👍

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