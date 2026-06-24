Zdravotní sestra v Kolíně zavraždila dceru?! 96 ran nožem po třídní schůzce
K obrovské tragédii došlo v úterý 7. října v Kolíně. V jednom z bytových domů tam záchranáři našli dítě bez známek života a vážně zraněnou ženu. Matka měla údajně dítě ubodat, sama se následně pokusila o sebevraždu. U soudu přiznala vinu. Hrozí jí až výjimečný trest.
Do bytu v Kolíně musely záchranné složky vstoupit násilím. Uvnitř našli mrtvé dítě a vážně zraněnou ženu. Ta se měla pokusit o sebevraždu. Zdravotní sestru kriminalisté následně obvinili z vraždy.
Ve středu 24. června se u Krajského soudu v Praze konal soud. Zdravotní sestra Šárka přiznala vinu. K hrůznému činu se měla údajně uchýlit po třídních schůzkách, kde se dozvěděla, že dcera nezvládá školu a bude potřebovat speciální péči. Podle znalců třídní schůzky sice mohly být jakýmsi spouštěčem, ale matku údajně dlouhodobě frustroval fakt, že se dcera nevyvíjí jako běžné děti. Dívka měla totiž trpět lehkou až střední mentální retardací.
Matka měla následně uložit dceru do postele a kuchyňským nožem ji ubodat. Padnout mělo 96 ran. Děvče umíralo v řádech minut, některá zranění naznačují, že se útoku snažila bránit.
Sama zdravotní sestra chtěla údajně spáchat sebevraždu, před činem prý spolykala velké množství prášků. Podle znalců ale léky nijak příčetnost ženy neovlivnily. V případě viny matce hrozí 15 až 20 let vězení, případně i výjimečný trest.
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