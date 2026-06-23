Petr Kramný se ozval z vězení: Chce obnovu řízení a chystá knihu
Petr Kramný si odpykává 28letý trest za vraždu manželky Moniky a dcery Klárky. Nyní po letech prolomil mlčení. Prostřednictvím své zmocněnkyně poskytl vzkaz veřejnosti i podrobnosti o třetím návrhu na obnovu řízení. Nadále trvá na své nevině, přestože jeho odsouzení potvrdily všechny české soudní instance.
Případ Petra Kramného patří i po více než deseti letech k nejsledovanějším českým kriminálním kauzám. V roce 2016 byl pravomocně odsouzen na 28 let vězení za vraždu manželky Moniky (†36) a dcery Kláry (†8), které podle rozsudku v roce 2013 během dovolené v egyptské Hurghadě usmrtil elektrickým proudem. Kramný svou vinu od začátku odmítá a nyní se potřetí pokouší dosáhnout obnovy řízení.
Tentokrát za návrhem nestojí jeho někdejší advokátka ani spolek Šalamoun. Návrh podal společně se svou zmocněnkyní Anetou Rahlovou. Krajský soud v Ostravě už potvrdil, že žádost obdržel. O tom, zda bude obnova řízení povolena, zatím nerozhodl.
Promluvil po letech
Kramný nyní prostřednictvím Rahlové poskytl veřejné vyjádření po dlouhé době. V rozhovoru pro slovenský deník Plus JEDEN DEŇ uvedl, že ho překvapilo, jak rychle se informace o novém návrhu dostala do médií.
„Je pozoruhodné, jak mimořádně živou a společensky sledovanou kauzou případ Petra Kramného zůstává i po více než deseti letech. Svědčí o tom i to, že o návrhu na obnovu řízení, který jsem podal teprve minulý týden, začala média informovat už v pondělí ráno,“ vzkázal prostřednictvím své zmocněnkyně.
Zpochybňuje klíčový důkaz
Nový návrh se opět soustředí především na znalecké posudky, jež sehrály při odsouzení zásadní roli. Podle Kramného i jeho zmocněnkyně vznikly v rozporu se zákonem a právě na nich stojí rozhodnutí soudu.
Rahlová tvrdí, že při prověřování fungování znaleckého ústavu z Českých Budějovic zjistila nové skutečnosti zpochybňující zákonnost jeho činnosti. Podrobnosti zatím zveřejnit nechce s odůvodněním, že shromáždila rozsáhlé materiály, jež mají být součástí soudního řízení.
Současně uvedla, že Kramný požádal stát o ustanovení obhájce ex offo. Podle ní si dlouhodobě nemůže dovolit hradit náklady na právní zastoupení, přestože trestní spis čítá více než 9000 stran. Tyto skutečnosti už dříve potvrdila také česká média.
„Nevěřte všemu, co se o mně píše“
V závěru rozhovoru poslal Kramný vzkaz veřejnosti. „Rád bych řekl, aby lidé nevěřili všemu, co se o mně píše. Až 90 procent článků, a to i v seriózních médiích, je nepravdivých nebo alespoň zavádějících,“ uvedl.
Zmocněnkyně zároveň prozradila, že Kramný ve vězení pracuje na knize. Pokud vše půjde podle plánu, mohla by vyjít přibližně během dvou let.
Přesto zůstává v platnosti pravomocný rozsudek českých soudů. Kramný byl odsouzen na základě nepřímých důkazů a verdikt následně potvrdil Vrchní soud v Olomouci, Nejvyšší soud i Ústavní soud. O jeho třetím návrhu na obnovu řízení nyní rozhodne Krajský soud v Ostravě.
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O§travského Krajského Soudu na svědomí rovněž odsouzený Petr Kramný, viď ? 😨 👎