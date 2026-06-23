Tomáši B. tak hrozí nejvýše 10 let vězení, zatímco u vraždy je sazba až 18 let i výjimečný trest. Psychiatři totiž potvrdili, že Tomáš B. byl v době útoku ve stavu nepříčetnosti. Ten si přivodil dlouhodobým užíváním drog.
K soudu Tomáše B. nepřivedla eskorta z vězení, jak bývá zvykem, ale dva svalnatí muži v bílých oblecích zdravotníků. Ti ho sem dopravili civilní sanitkou z Psychiatrické nemocnice v Dobřanech, kde je hospitalizovaný.
Krev na chodbě
Krvavý masakr se stal v listopadu 2024 v bytovém domu v městské čtvrti Slovany. O tom, jak brutální čin byl, svědčí fotografie, které redaktor Blesk.cz učinil na místě krátce po incidentu. Celá chodba i dveře byly od krve!
Ohavnému činu předcházelo období, kdy Tomáš B. fetoval. „Opakovaně a vědomě konzumoval omamné a psychotropní látky, konkrétně pervitin, ačkoliv byl specialisty varován, ať to nedělá,“ řekl státní zástupce Jiří Richtr.
„Drogami si přivodil toxickou psychózu, což je duševní porucha, v jejímž důsledku ztratil schopnost se ovládat a napadl otce a bratra,“ vysvětlil Richtr.
Bez slitování
Nejdříve se dostal do křížku s tátou. „Udeřil ho pěstí do levého oka. Ze svého pokoje vyběhl jeho bratr a šel tátovi na pomoc,“ líčil žalobce Richtr.
V tu chvíli Tomáš B. vykřikl: „Tak vy jste na mě dva!,“ a zamířil ke kuchyňské lince. „Do každé ruky vzal nůž. Bratra bodl několikrát do hrudi a do krku, kde přeťal žílu a tepnu. Kvůli masivní ztrátě krve zemřel. Otce zasáhl nožem čtyřikrát do hrudníku, pořezal v obličeji a v těle mu zlomil nůž,“ dodal Richtr. Muž jen zázrakem přežil.
Obhajoba: Nebylo to ani opilství
Tomáš B. nyní stanul před Krajským soudem v Plzni. Kvůli nepříčetnosti v době činu je souzen jen za opilství. Kde mu hrozí nejvýše 10 let za mřížemi. Státní zástupce mu v obžalobě navrhl trest šest let vězení a zabezpečovací detenci.
Soudce Jan Hostaš na začátku líčení Tomáše B. a jeho obhájkyni upozornil, že popsané jednání může soud posuzovat i jako vraždu a pokus vraždy a to ve třetím odstavci, kdy hrozí trest až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.
Vzápětí obhájkyně Tomáše B. sdělila, že nesouhlasí, aby byl případ posuzován jako vražda, ale dokonce nesouhlasí ani s obžalobou za opilství. Na přípravu obhajoby si vyžádala čas. Soudce Hostaš jí vyhověl a líčení odročil na září.
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