Tomáš H. (45) a David G. (32) jsou viněni z toho, že mezi listopadem 2022 a lednem 2023 zavraždili Slováka Ladislava L. (†32), který se pohyboval v komunitě bezdomovců, a naprosto otřesným způsobem zohavili jeho tělo a v černém pytli hodili ho do řeky.
V černém igelitovém pytli pak plavalo v Berounce, kde si jej ve čtvrti Doubravka všimla 12. ledn a2023 náhodná chydkyně. Policisté ale zjistili, že tělo není celé! Chyběla hlava… Ta byla nalezena až více než po roce v Radbuze v centru Plzně.
Lidé z komunity o mrtvém, jemuž říkali Čobol, mluvili jako o bojácném, který nevyhledával konflikty a spíše si na něj jiní dovolovali.
Vyjmuli srdce i střeva
„S největší pravděpodobností muže (†32) usmrtili útokem na hlavu a krk. Jeho tělo pak posmrtně znetvořili. Oddělili hlavu od krku mezi 5. a 6. obratlem. Odřízli část hýždě a genitálie. Otevřeli dutinu břišní, odstranili srdce, játra, část plíce, většinu tenkého a tlustého střeva,“ řekl státní zástupce Jiří Richtr s tím, že obžalovaní muži pak tělo i některé jeho části hodili do řeky Berounky. Podobný brutální čin dlouho kriminalisté nepamatují.
Víc než rok po nálezu těla vyšetřovatelé obvinili z vraždy prvního podezřelého, druhého obvinili loni na začátku roku.
„Nedopustil jsem se toho, já jsem toho člověka neznal. Nevím, kdo to udělal, já jsem to nebyl,“ řekl soudu David G. Stejně vypovídal i Tomáš H.
Na oba obviněné muže podal loni v říjnu státní zástupce obžalobu. Krajský soud v Plzni ale po prostudování spisu vrátil případ kvůli nedostatku důkazů zpět státnímu zástupci k došetření. Ten podal stížnost k Vrchnímu soudu, který letos v únoru rozhodl, že Krajský soud v Plzni musí případ projednat. Státní zástupce oběma mužům navrhuje trest 13,5 roku do věznice se zvýšenou ostrahou. Soud pokračuje výslechy znalců.
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