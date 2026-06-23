Oficiální registr psů v Česku startuje. Komu pomůže a komu naopak přidělá práci a starosti?
Jediný oficiální registr psů v České republice, Centrální evidence psů, začne fungovat od 1. července 2026. Spravuje jej Komora veterinárních lékařů a povinnost nechat do něj zanést svého psa mají všichni majitelé.
Doposud v Česku fungovalo několik soukromých databází, řada majitelů ale do nich svého čipovaného psa nezanesla. Pes měl tak sice čip, který ale nebyl nikde registrovaný, na což často naráželi v útulcích. Tomu by teď měl být konec.
Práce pro veterináře
Údaje o psovi budou do evidence vkládat veterináři. „Na našem pracovišti máme připravený formulář, který tady chovatel nebo majitel psa vyplní. Jedná se o údaje o pejskovi, plemeno, barva, číslo čipu, pasu, pokud ho má, a také údaje o chovateli včetně adresy, a to nejen trvalého bydliště majitele, ale i konkrétního místa, kde pejsek žije. My pak podle toho vše zaneseme do evidence. Musíme to udělat do tří dnů,“ řekla veterinářka Ines Králová z veterinární kliniky Petpoint ve Staré Boleslavi.
Do tří let
Není ale nutné, aby majitel psa všeho hned nechal a spěchal na veterinu. Má čas až tři roky, protože dospělý pes je do evidence registrován při očkování proti vzteklině. „Znamená to, že pokud má někdo nyní naočkováno proti vzteklině a má tříletý interval vakcíny, může se zaregistrovat až za tři roky při další vakcinaci na vzteklinu,“ řekla Ines Králová. Pokud bude po této lhůtě nalezen pes, který nebude v centrální evidenci, hrozí pokuty veterináři i majiteli. Jiná situace je u štěňat, ta budou do evidence zanesena hned při první veterinární kontrole po označení mikročipem.
Stovky korun
Pro veterináře to znamená další práci navíc. Za evidenci psa si proto budou účtovat poplatky, které si každá veterinární ordinace či klinika sama určí. „Budou to částky od 400 do 1000 korun. My jsme se tady v rámci našeho regionu s kolegy domluvili na částce 300 korun,“ řekla Ines Králová.
Proti množírnám
Centrální evidence by měla usnadnit dohledání majitelů ztracených psů, zpřesnit evidenci očkování proti vzteklině a přispět k efektivnějšímu potírání nelegálních množíren. „Pokud ke mně přijde nový majitel se štěnětem, které nebude v tomto registru evidované, bude jednoznačně možné říci, že štěně pochází z množírny nebo nevhodného chovu,“ potvrdila veterinářka Ines Králová.
Ne pro veřejnost
Centrální evidence psů není veřejně přístupná, a to kvůli ochraně osobních údajů. Nahlížet do ní mohou pouze veterinární lékaři, státní veterinární správa, policie, obecní úřady a veterinární univerzita. Přes identitu občana nebo bankovní identitu do ní mohou vstoupit i majitelé psů, ti se ale dostanou pouze k profilům svým psů, kde budou moci aktualizovat své kontaktní údaje.
Na útulky zapomněli?
Jak to bude s útulky a spolky a jejich možností do evidence nahlížet, není zatím úplně jasné, což budí mezi zvířecími záchranáři velké vášně a dohady. Útulky, pokud najdou psa a načtou čip, musí buď tak jako doposud hledat v neveřejných registrech nebo kontaktovat veterináře případně obec, která má do centrální evidence přístup. Podle Nadace na ochranu zvířat je možné, že kvůli útulkům, převodům psů mezi jednotlivými chovateli a evidenci nalezených zvířat dojde časem ještě k úpravám tohoto systému.
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