Petr při hrátkách uškrtil ženu: Chtěl jsem lepší orgasmus, hájil se

Petr při hrátkách uškrtil ženu.
Petr při hrátkách uškrtil ženu.
Petr při hrátkách uškrtil ženu.
Petr při hrátkách uškrtil ženu.
Ženino tělo našli lidé v křoví ve Smetanově ulici v Chotěboři
Autor: Nicole Kučerová - 
16. června 2026
11:53

Hrátky v Chotěboři se zvrhly a Petr při nich uškrtil ženu, kterou znal jen pár hodin. Poté zpanikařil, oblékl ji a posadil na lavičku do parku. Po incidentu z roku 2023 byl o necelý rok později odsouzen k 10 letům pobytu za mřížemi. O škrcení se měl dočíst v knize o sexualitě, Kámasútře.

Petr Vrabec (27) se v půlce února 2023 seznámil na nádraží v Chotěboři se ženou (†30). Odvedl ji k sobě do bytu, kde spolu popíjeli alkohol, tančili a kouřili. Došlo i k několika pohlavním stykům, při kterých měl Petr ženu škrtit.

Při posledním sexu ji měl stlačovat krk několik minut rukama, obtočeným trikem i jejími vlasy. Agresivním chováním jí způsobil četná poranění. Když se po styku vrátil ze záchodu, žena ležela na posteli bez známek života. Po krátké resuscitaci začal Vrabec panikařit. Oblékl ji a odnesl do parku, kde ji našli kolemjdoucí.

Vyšetřovatelé po prošetření všech nájemníků nakonec pachatele dopadli. Petr Vrabec se nakonec ke všemu přiznal. „Život té paní nevrátím, ale neměl jsem v úmyslu to udělat naschvál,“ řekl. Soud případ zařadil jako vraždu s nepřímým úmyslem a poslal pachatele v lednu 2024 na deset let do vězení.

Podle serveru CNN Prima News se Vrabec vymlouval na Kámasútru. „Četl jsem o tom v knížkách, že se tím prý dosáhne většího orgasmu,“ uvedl v souvislosti se škrcením. Znalci upozornili, že by se jeho chování mohlo opakovat, a tak mu soud udělil i sexuologické léčení.

Petr při hrátkách uškrtil ženu.
Petr při hrátkách uškrtil ženu.
Petr při hrátkách uškrtil ženu.
Petr při hrátkách uškrtil ženu.
Ženino tělo našli lidé v křoví ve Smetanově ulici v Chotěboři

Témata:
násilísmrtvraždasoudprvní pomocškrcenísexChotěbořKámasútraPetr Vrabec
Nicole Kučerová
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