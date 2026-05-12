Během půlmaratonu zemřela dívka (†15)! Těžká slova blízkého přítele
Půlmaraton v nizozemském městě Leiden v neděli postihla velmi tragická událost. Jen pár kilometrů před cílem zkolabovala patnáctiletá závodnice. I navzdory rychle poskytnuté první pomoci bohužel zemřela. Vyvstaly i otázky, jak se vůbec mohla do závodu přihlásit. Minimální věk pro vstup je totiž 16 let.
Dívka zkolabovala doslova z ničeho nic, když už jí ze závodu zbýval jen kousek. Na místě akce samozřejmě byli zdravotníci a první pomoci se tak dívce dostalo téměř okamžitě. Na místo zavolali vrtulník. Dívka však zemřela ještě dřív, než stihl na místo dorazit.
Náhlá smrt byla pro rodinu pochopitelně naprosto šokující. „Byla sportovně založená a nesmírně ambiciózní mladá dáma. Vždycky byla plná optimismu a škole a sportu věnovala ohromné úsilí,“ citoval slova blízkého přítele rodiny deník Bild. Nikoho prý ani ve snu nenapadlo, že by se jí závod nepodařilo doběhnout.
Přesná příčina tragického úmrtí mladé dívky není zatím jasná. Policie však pracuje s verzí, že šlo o zdravotní problém a případ tak zatím nevyšetřuje pro podezření ze spáchání přečinu. Událost vyvolala šok a vlnu smutku mezi nizozemskou sportovní komunitou. S podivem také je, že i když dívka byla teprve patnáctiletá, organizátoři závodu jako minimální věk pro přihlášení uvádějí 16.
Registrace závodníků na základě odborné Lékařské prohlídky nutná !
Všichni KDO se účastní vytrvalostních soutěží by měli být alespoň při registraci přeměřeni na Tlak !
Bohužel vím o čem mluvím a píši... 😨