Dvojice z okraje společnosti, která měla kutloch v teplovodní šachtě na Ostravské ulici, se delší dobu hádala. Tomáš Šindar měl pocit, že je družce všechno jedno a hodlal jí promluvit do duše. Jeho výchovný monolog zůstal bez odezvy, což ho vytočilo.
Dosud mlčící Barbora mu nakonec odvětila, že to, co říká, není pravda. To byla její poslední slova, která v životě vyřkla. „Když tě budu škrtit, tak to nebude taky pravda,“ rozzuřil se Šindar a vrhl se na ženu.
Neměla šanci
Muž se převalil na ženu, zasedl ji, čímž jí zlomil žebro a rukama ji rdousil, dokud kladla odpor. Pustil ji, až když nejevila známky života.
„Na ulici žalovaný potkal své známé, kterým se spontánně svěřil, co právě své přítelkyni provedl,“ popsal státní zástupce Vít Legerský.
Přivolaní záchranáři už ženě nemohli pomoci. Policisté muže sebrali. Muž obviněn a později obžalován z vraždy.
Uzavřel dohodu
Tomáš Šindar se dle státního zástupce Legerského ke všemu doznal a s policií spolupracoval, a tak nic nebránilo sjednat s ním dohodu o vině a trestu.
„Všemu rozumím, se vším souhlasím,“ řekl Šindar, který má zjevně násilí v krvi. Momentálně si odpykává za napadení jiného člověka tříletý trest. K němu mu teď přibude dalších 13 a půl roku, protože ostravský krajský soud takto navrženou dohodu schválil. Obě strany se vzdaly práva na odvolání a verdikt tedy ihned nabyl právní moci.
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