Seznamte se s Kamilou a Simonou, nerozlučnou sesterskou dvojicí, která nastoupila do nemocnice společně v březnu 1986 a od té doby se stala její neodmyslitelnou součástí.

Jedna oči, druhá srdce

I když vypadají téměř stejně, každá má své království. Kamila pečuje o pacienty na oční ambulanci, zatímco Simona se stará o srdce na kardiologii.

A přestože slouží na různých odděleních, nejspíš si každý jednou řekl: „Vždyť jsem ji tu dneska už viděl…“ Obě vystudovaly Střední zdravotnickou školu ve Frýdku-Místku a jejich první kroky vedly do domova důchodců.

V práci i doma

Jakmile se ale uvolnilo místo, zamířily společně právě sem, a už zůstaly. A pozor. Ony spolu nesdílejí jen práci, ale dokonce i domov. Jejich příběh je hlavně o lidskosti, laskavosti a pevném poutu, které přetrvalo desítky let.

„Milá Kamilo a Simono, děkujeme za vaši energii, péči a srdce, které každý den dáváte pacientům. Přejeme vám pevné zdraví, radost a ještě spoustu krásných let. V práci i mimo ni,“ vzkázali kolegové dvojčatům.

Fotogalerie
3 fotografie
Nejsou jedna, ale dvě! Dvojčata Kamila a Simona (60) už 40 let pečují o pacienty. Lidé si je pořád pletou.
Autor: Blesk:Jana Gartnerová