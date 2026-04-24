Neobvyklý, ale bolestně lidský příběh se odehrál 17. dubna krátce po půl osmé večer. Záchranáři byli na místě během čtyř minut. Muž se zřítil z výšky asi čtyř metrů a utrpěl vážné poranění hlavy, se kterým byl urychleně převezen do nemocnice.
„Partner je ještě v umělém spánku, příští týden by ho měli probouzet. Má za sebou několik operací hlavy a bude to ještě běh na dlouhou trať, ale já věřím, že se jednou vrátíme do starých kolejí," řekla pro Blesk.cz jeho partnerka Pavla, která za ním každý den jezdí do nemocnice.
A kocourek? Ten v tu chvíli zmizel. Dva dny nato ho však lidé vyfotili, jak se bolavý a třesoucí krčí u sklepa. Nikdo neví, zda také spadl, nebo co se mu přesně stalo, ale na sociálních sítích se objevila zpráva o zraněné kočičce v centru Opavy.
Vyděšené a zraněné kotě
Pro kotě přijela Soňa Osmančíková ze spolku Kočky u Niky z Holasovic na Opavsku. „Krčil se v přízemním okně s pohledem raněné laně. Každé projíždějící auto s ním trhlo bolestí a strachem, ale laskavý hlas a pomalu natažená ruka zabraly,“ líčila žena.
V autě dostal svetr místo pelíšku. A pak začal závod s časem. Veterinární vyšetření ukázalo, že jde o mladého, nekastrovaného kocourka. „Zraněná tlamička, ulomený zub, drobné rány po těle. Naštěstí nic horšího,“ vypočetla paní Soňa.
Skočil a uklouzl
Kruh se zčásti uzavřel. Kocourek je v dobrých rukách. Teď si všichni přejí, aby se z nemocničního lůžka co nejdříve vrátil muž, který pro něj riskoval svůj život.
Kocourek se podle přítelkyně statečného muže jmenuje Nero a do útulku si pro něj zajede.„Nero spadl z parapetu na římsu, která je nad markýzou a až tam za ním muž skočil, akorát že uklouzl,“ uvedla družka Pavla.
Podle sousedů je majitel kocourka milovník zvířat. „Doma má určitě dvě možná i tři kočky a dva pejsky. Teď se mu o ně stará rodina,“ uvedli s tím, že pod okny je frekventovaná silnice, proto měl muž o svého svěřence strach.
VIDEO: Kocour spadl v Jihlavě do kanalizační šachty. Děti přivolaly na pomoc strážníky, ti spolu s hasiči zvíře zachránili.
