Seriál Monyová prolomil mlčení: Na krizová centra se obrací více obětí

Seriál vs. krutá realita: Jak vypadal skutečný život Monyové?
Seriál vs. krutá realita: Jak vypadal skutečný život Monyové?
Simona Monyová
Simona Monyová
Simona Monyová
Autor: Štěpánka Grofová - 
12. července 2026
05:00

Příběh zavražděné spisovatelky Simony Monyové otevřel v Česku téma domácího násilí nebývalým způsobem. Odborníci potvrzují, že po odvysílání seriálu Monyová a navazující dokumentární série Láska nebolí se na krizová centra obrací výrazně více lidí než dříve. Řada žen podle nich poprvé pochopila, že situace, kterou doma prožívají, není normální.

Nezisková organizace ROSA zaznamenala v posledních dnech mimořádný zájem o své služby. Podle její spoluzakladatelky Zdeňky Prokopové vzrostl počet telefonátů na krizovou linku o 70 až 80 procent. Lidé nejen volají, ale také píší zprávy nebo se objednávají na osobní konzultace.

V seriálu poznali vlastní život

Podobnou zkušenost popisují také další odborníci. Mnoho lidí se v příběhu Simony Monyové poznalo a poprvé vyhledalo pomoc. Výjimečně se ozývají také lidé, jimž seriál pomohl uvědomit si vlastní agresivní chování. Takových případů je však stále jen minimum.

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Monyová: seriál versus realita
Zdroj: Prostě fenomén!

Týká se každého

Domácí násilí zažije přibližně každá třetí až čtvrtá žena a zhruba každý desátý muž. Zkušenosti odborníků přitom vyvracejí rozšířenou představu, že jde hlavně o problém sociálně slabších rodin.

„Dříve jsme si mysleli, že se domácí násilí týká lidí bez vzdělání. Opak je pravda. Týká se každého,“ upozornila v pořadu Osobnost Plus

Začíná nenápadně

Domácí násilí zpravidla nezačíná první fackou. První varovné signály bývají nenápadné a často mají podobu psychického znevažování, kontroly nebo manipulace. Oběti si podle Prokopové často dlouho nepřipouštějí, co se děje. Mnoho žen je zpočátku přehlíží, protože partnera milují a nevnímají je jako začátek násilného vztahu.

Za své problémy se stydí a téměř všechny věří, že za násilí mohou samy. Mnohé si závažnost situace uvědomí až po letech. Poslední kapkou bývá vážnější zranění nebo chvíle, kdy začnou trpět děti.

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„Domácí násilí nezačíná fackou, ale velkou láskou,“ říká kreativní producentka seriálu Monyová.

Důvodem, proč lidé v násilných vztazích zůstávají, je také opakující se cyklus násilí. Po útocích následuje období klidu, omluv a slibů, během něhož vzniká dojem, že se partner změnil. Jenže násilí se zpravidla znovu vrací.

Policie loni evidovala více než 9 tisíc případů domácího násilí, letos jich do poloviny roku zaznamenala už téměř 5 tisíc. Skutečný počet bude pravděpodobně výrazně vyšší, protože mnoho obětí o pomoc nikdy nepožádá. Zároveň přibývá lidí ochotných o násilí promluvit a vyhledat pomoc. Právě větší informovanost a otevřenější debata jim mohou dodat odvahu situaci řešit.

Pokud zažíváte domácí násilí nebo máte obavy o někoho ze svého okolí, obraťte se na organizace ROSA, Bílý kruh bezpečí, Acorus, Persefona či Spondea nebo na nejbližší intervenční centrum. V případě bezprostředního ohrožení volejte policii na čísle 158 nebo tísňovou linku 112.

Seriál vs. krutá realita: Jak vypadal skutečný život Monyové?
Seriál vs. krutá realita: Jak vypadal skutečný život Monyové?
Simona Monyová
Simona Monyová
Simona Monyová

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Štěpánka Grofová
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