Podezřelého z útoku v Berlíně zastřelila policie: Skrýval se v zahrádkách

Pieta po útoku na průvod v Berlíně
Pieta po útoku na průvod v Berlíně
Podezřelý Abdul B.
Pieta po útoku na průvod v Berlíně
Pietní akce po teroristickém útoku v Berlíně
Autor: ČTK - 
26. července 2026
20:05

Policie v zahrádkářské kolonii v Berlíně-Spandau našla muže podezřelého ze sobotního útoku na manifestaci na podporu práv komunity LGBT+, uvádí deník Bild na svých internetových stránkách. Zástupci berlínského senátu agentuře DPA potvrdili, že byl při policejním zásahu zabit.

„Jsem bezpečnostním složkám vděčná za to, že byl atentátník tak rychle nalezen. Jde o velkolepý výkon,“ cituje Bild berlínskou senátorku pro vnitro Iris Sprangerovou.

Podezřelým je 21letý Abdul B. Útok si vyžádal jednu oběť na životě a 29 zraněných. Podle spolkového ministra vnitra Alexandera Dobrindta i kancléře Friedricha Merze šlo podle všeho o islámský terorismus. Vyšetřovatelé uvedli, že se v uplynulých letech několikrát snažil v zahraničí připojit k ozbrojencům z teroristické organizace Islámský stát.

V sobotu krátce před 22:00 najela dodávka, kterou podle dostupných informací řídil tento mladík, do lidí v centrálním berlínském parku Tiergarten. V té době se v centru německé metropole stále konala akce na podporu práv komunity LGBT+ Christopher Street Day (CSD). Odpoledního pochodu hrdosti se zúčastnily stovky tisíc lidí.

Pieta po útoku na průvod v Berlíně
Pieta po útoku na průvod v Berlíně
Podezřelý Abdul B.
Pieta po útoku na průvod v Berlíně
Pietní akce po teroristickém útoku v Berlíně

Témata:
útoksmrtterorismusvraždaislamismusNěmeckospandaupolicieBerlínFriedrich MerzAlexander Dobrindt
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boze muj ( 26. července 2026 20:34 )

Správně, co s takovým šmejdem

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