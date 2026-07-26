Podezřelého z útoku v Berlíně zastřelila policie: Skrýval se v zahrádkách
Policie v zahrádkářské kolonii v Berlíně-Spandau našla muže podezřelého ze sobotního útoku na manifestaci na podporu práv komunity LGBT+, uvádí deník Bild na svých internetových stránkách. Zástupci berlínského senátu agentuře DPA potvrdili, že byl při policejním zásahu zabit.
„Jsem bezpečnostním složkám vděčná za to, že byl atentátník tak rychle nalezen. Jde o velkolepý výkon,“ cituje Bild berlínskou senátorku pro vnitro Iris Sprangerovou.
Podezřelým je 21letý Abdul B. Útok si vyžádal jednu oběť na životě a 29 zraněných. Podle spolkového ministra vnitra Alexandera Dobrindta i kancléře Friedricha Merze šlo podle všeho o islámský terorismus. Vyšetřovatelé uvedli, že se v uplynulých letech několikrát snažil v zahraničí připojit k ozbrojencům z teroristické organizace Islámský stát.
V sobotu krátce před 22:00 najela dodávka, kterou podle dostupných informací řídil tento mladík, do lidí v centrálním berlínském parku Tiergarten. V té době se v centru německé metropole stále konala akce na podporu práv komunity LGBT+ Christopher Street Day (CSD). Odpoledního pochodu hrdosti se zúčastnily stovky tisíc lidí.
Správně, co s takovým šmejdem