Pátrání po mladé mámě Evě z Pardubic: Beze stopy zmizela! Rodina má strach
Redaktor CNN Prima News Michal Janotka na facebooku zveřejnil výzvu o pomoc v pátrání po mladé mamince Evě Šmídové (25) z Pardubic. V noci na neděli se nevrátila domů a od té doby se po ní slehla zem. Doma přitom má teprve dvouletou dcerku.
Mladou ženu naposledy spatřili v blízkosti nákupního centra AFI Palace v Pardubicích. Poté se údajně měla pohybovat v okolí zdymadla na Labi. Telefon má od doby zmizení nedostupný. „Podle nejbližších je to pro ni zcela netypické chování – nikdy předtím se nestalo, že by beze slova zmizela nebo se nevrátila domů,“ napsal Janotka. O to větší prý o ní rodina má strach. Obzvlášť ji postrádá její malá dceruška.
Záznam o pátrání zveřejnila na webu i Policie ČR. Pokud jste tedy Evu někde viděli, nebo máte jakékoliv informace o její možné poloze, kontaktujte linku 158. „Každá minuta může být důležitá. Díky,“ uzavřel Janotka.
dost rozdilne fotky teda...