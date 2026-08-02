Pátrání po mladé mámě Evě z Pardubic: Beze stopy zmizela! Rodina má strach

Pátrání po mladé mamince Evě z Pardubic, v noci se nevrátila domů!
Pátrání po mladé mamince Evě z Pardubic, v noci se nevrátila domů!
Naposledy ji spatřili u nákupního centra AFI Palace v Pardubicích
Následně se měla pohybovat u zdymadla u Labe
Doma má teprve dvouletou dcerušku
Autor: Kamil Morávek - 
2. srpna 2026
20:00

Redaktor CNN Prima News Michal Janotka na facebooku zveřejnil výzvu o pomoc v pátrání po mladé mamince Evě Šmídové (25) z Pardubic. V noci na neděli se nevrátila domů a od té doby se po ní slehla zem. Doma přitom má teprve dvouletou dcerku.

Mladou ženu naposledy spatřili v blízkosti nákupního centra AFI Palace v Pardubicích. Poté se údajně měla pohybovat v okolí zdymadla na Labi. Telefon má od doby zmizení nedostupný. „Podle nejbližších je to pro ni zcela netypické chování – nikdy předtím se nestalo, že by beze slova zmizela nebo se nevrátila domů,“ napsal Janotka. O to větší prý o ní rodina má strach. Obzvlášť ji postrádá její malá dceruška.

 

Záznam o pátrání zveřejnila na webu i Policie ČR. Pokud jste tedy Evu někde viděli, nebo máte jakékoliv informace o její možné poloze, kontaktujte linku 158. „Každá minuta může být důležitá. Díky,“ uzavřel Janotka.

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Zdroj: Policie ČR

Pátrání po mladé mamince Evě z Pardubic, v noci se nevrátila domů!
Pátrání po mladé mamince Evě z Pardubic, v noci se nevrátila domů!
Naposledy ji spatřili u nákupního centra AFI Palace v Pardubicích
Následně se měla pohybovat u zdymadla u Labe
Doma má teprve dvouletou dcerušku

Témata:
pátráníPOHŘEŠOVANÁpohřešovaná osobaeva šmídováPardubice
Kamil Morávek
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Daniel Pečenka ( 2. srpna 2026 20:36 )

dost rozdilne fotky teda...

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Osoby v pátrání

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