Nebezpečný trend na sítích: Mladí riskují život jízdou v protisměru
Nebezpečná zábava na sociálních sítích vyvolává obavy v Británii i Irsku. Především mladí muži natáčejí riskantní jízdu, vysokou rychlost nebo jízdu v protisměru a videa následně zveřejňují kvůli pozornosti a lajkům. Během srpna zemřelo při dvou vážných nehodách celkem 12 lidí, úřady proto vyzvaly internetové platformy k zásahu.
Riskantní jízda se pro část mladých řidičů mění v prostředek, jak získat pozornost na sociálních sítích. Ve Spojeném království a Irsku se v posledních týdnech stále více mluví o videích zachycujících extrémní rychlost, nebezpečné manévry nebo dokonce úmyslnou jízdu v protisměru. Záběry pak končí na internetu, kde sbírají zhlédnutí a lajky.
Sedm mrtvých v protisměru
Pozornost k problému výrazně obrátila nehoda z 22. srpna poblíž anglického Middlesbrough. Volkswagen Passat jel krátce před čtvrtou hodinou ráno po silnici v protisměru a čelně narazil do policejního auta. Na místě zemřelo všech sedm lidí v obou autech. Policisté Matthew Blades (†37) a Tom Clough (†38) i pět mladíků ve Volkswagenu ve věku od 17 do 23 let.
Případ je však složitější než pouhá snaha získat popularitu na internetu. Clevelandská policie později zdůraznila, že nemá důkaz, že by události před smrtelnou srážkou někdo natáčel přímo pro TikTok. Vyšetřovatelé naopak odhalili vazby na závažnou a organizovanou trestnou činnost.
Před nehodou dostali policisté několik hlášení o dvou nebezpečně jedoucích vozidlech. Jedním mělo být Volvo, jehož řidič podle svědků úmyslně narážel do nemovitostí v oblasti Middlesbrough. Druhým byl později havarovaný Passat. Oba vozy měly falešné registrační značky. V prvních dnech po nehodě policie zatkla 12 lidí, vyšetřování ale dál pokračovalo.
Podle britských médií měl jeden z mladíků z Passatu už dříve zveřejňovat záběry nebezpečné jízdy. Na účtu připisovaném jednomu z mladíků se objevilo například video připomínající policejní honičku a také záběr tachometru ukazující rychlost kolem 160 km/h. Účet byl následně odstraněn.
Pět teenagerů zemřelo v Irsku
Jen několik dní před britskou nehodou zasahovali záchranáři u podobně děsivé srážky v Irsku. Auto s pěti dospívajícími mladíky jelo 16. srpna po dálnici v opačném směru a čelně narazilo do druhého vozu. Všech pět teenagerů zemřelo. Tři ženy a sedmiletý chlapec z druhého auta utrpěli vážná zranění.
Šéf irské policie Justin Kelly následně upozornil právě na spojení podobného hazardu se sociálními sítěmi. „Ještě odpudivější je toto bezohledné chování kvůli tomu, že se v některých případech odehrává kvůli lajkům na sociálních sítích bez ohledu na možné ničivé následky pro nevinné lidi i samotné řidiče,“ prohlásil.
Nejde přitom jen o několik ojedinělých případů. Podle údajů irské společnosti Transport Infrastructure Ireland zaznamenaly tamní úřady od začátku roku 62 případů jízdy v protisměru na dálnicích. Ve stejném období předchozího roku jich bylo 47.
Z nebezpečí se stává hra
Bezohledná jízda není novým fenoménem, sociální sítě jí ale dávají úplně jiný dosah. Riskantní manévr natočený na telefon se může během několika hodin rozšířit mezi tisíce lidí a přinést autorovi záplavu zhlédnutí, reakcí a nových sledujících. Právě vidina pozornosti může některé řidiče lákat k dalšímu riskování a posouvání hranic.
Popularita podobných záběrů nyní vyvolává obavy také mezi úřady. Britská vláda vyzvala provozovatele sociálních sítí k odstraňování videí oslavujících nebezpečnou jízdu. Hazard za volantem totiž díky internetu nezůstává jen záležitostí lidí uvnitř auta. Záběry se rychle šíří dál a mohou inspirovat další řidiče k napodobování riskantního chování s potenciálně smrtelnými následky.
Nevím proč nás unavujete krátkou Smrtí Britských mladíků v UK !
Pokud nejedete ve Vauxhallu tedy Oplu ale vozem Americké produkce který vlastníme - nemusíte se ničeho bát...
Irové a mladí Britové jsou hodně jednodušší- takže bez výčitek ! 👎