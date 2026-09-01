Mladík (18) v audi smetl dívku na přechodu ve Varech: Zemřela v nemocnici
V Karlových Varech došlo v sobotu 29. srpna k dopravní nehodě. Mladík jedoucí ve směru od ulice Lidická se zřejmě nevěnoval řízení a na přechodu srazil ženu (†20). Na místo letěl vrtulník, chodkyně zemřela v nemocnici.
K nehodě došlo krátce po šestnácté hodině v ulici Stará Kysibelská. „Při dopravní nehodě utrpěla dvacetiletá žena vážná zranění, se kterými byla letecky transportována do nemocnice. I přes veškerou snahu všech zasahujících žena utrpěla natolik závažná poranění, kterým později v nemocnici bohužel podlehla,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek.
Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku, ta ovšem vyšla s negativním výsledkem. Případem se pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení dále zabývají kriminalisté. Žádají také případné svědky, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli, aby volali na bezplatnou linku 158.
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