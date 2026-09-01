Mladík (18) v audi smetl dívku na přechodu ve Varech: Zemřela v nemocnici

Mladík ve Varech srazil mladou ženu.
Mladík ve Varech srazil mladou ženu.  (Autor: Policie ČR)
Autor: Martin Lisičan - 
1. září 2026
12:29

V Karlových Varech došlo v sobotu 29. srpna k dopravní nehodě. Mladík jedoucí ve směru od ulice Lidická se zřejmě nevěnoval řízení a na přechodu srazil ženu (†20). Na místo letěl vrtulník, chodkyně zemřela v nemocnici. 

K nehodě došlo krátce po šestnácté hodině v ulici Stará Kysibelská. „Při dopravní nehodě utrpěla dvacetiletá žena vážná zranění, se kterými byla letecky transportována do nemocnice. I přes veškerou snahu všech zasahujících žena utrpěla natolik závažná poranění, kterým později v nemocnici bohužel podlehla,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek. 

Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku, ta ovšem vyšla s negativním výsledkem. Případem se pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení dále zabývají kriminalisté. Žádají také případné svědky, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli, aby volali na bezplatnou linku 158.

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Zdroj: Policie ČR

 

 

Témata:
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Martin Lisičan
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