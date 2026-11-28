Influencerka Janová proti kritičce fotek poštvala fanoušky?! Výhrůžky smrtí!
Na první pohled nevinné fotky z kontaktní zoo sdílela známá slovenská influencerka Nina Janová na dovolené v Dubaji. Češka Abigail Nováková k příspěvku napsala kritický komentář, údajně se pak stala terčem kyberšikany!
Na sociálních sítích se influencerka Nina Janová fotkami pochlubila 14. listopadu. V sérii fotek pózovala s orangutanem, mláďaty gibonů navlečených do oblečku či s lemury na rameni a na klíně.
Pod příspěvkem se zanedlouho objevil kritický komentář české influencerky Abigail Novákové. „Orangutan, gibon či jiné exotické zvíře není atrakce na focení ani domácí mazlíček či módní doplněk. Je smutné, že lidé s takovým dosahem podobné zacházení se zvířaty ještě propagují,“ napsala.
Komentář přitom influencerku Janovou podráždil. „Podívejte se, byla jsem v zoo, většina zvířat se tu narodila, nemohou být v divočině, z nějakého důvodu by nepřežila. Chytila jsem a klidně chytím opičku znovu, když mi to majitel dovolí. Snažit se ze mě udělat tyrana je z vaší strany těžké dno,“ reagovala Janová, která má na instagramu více než 320 tisíc sledujících.
Spor přitom pod příspěvkem pokračoval dál. „Nikde netvrdím, že všechna zvířata v zajetí trpí nebo že každá zoo je špatná,“ Napsala Nováková v reakci s tím, že mezi ochranou zvířat a jejich využíváním jako rekvizit na focení je rozdíl. Podle ní divoká zvířata nejsou rekvizity pro zábavu ani byznys. A už vůbec není žádoucí taková zvířata oblékat do oblečků a podávat jim sedativa.
Na to influencerka Janová ostře reagovala. „Jak víš, že moje osmiměsíční opička, kterou mám v náručí, má sedativa? Odvážné tvrzení, které by se dalo škaredě napadnout. A do šatiček se oblékají i pejskové,“ odpověděla Janová. Spor se velmi rychle dostal do osobní roviny. Češka prý následně čelila záplavě nenávistných komentářů i od dalších uživatelů. „Pi*o. Chcípni ty i tvoje máma,“ sdílela Nováková jeden z nich.
Jak ve videu Nováková později popsala, influencerka Janová měla v uzavřené skupině údajně verbovat své nejskalnější fanoušky k hromadné štvanici. Za útok proti Novákové měla svým fanouškům nabídnout odměnu v podobě merche. Nutno zdůraznit, že toto tvrzení Češka nijak nedoložila.
Jak informoval server Azet, sama Janová jakoukoliv snahu o podněcování svých fanoušků k šikaně odmítla. Připustila, že komunitu pouze vyzvala, aby se jí veřejně zastala.
Nováková podle informací Seznam Zpráv podala trestní oznámení. Policii požádala, aby jednání konkrétních uživatelů posoudila a zároveň aby prověřila komunikaci influencerky v uzavřené komunitě.
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