Tragická dohra nehody vlaku a autobusu na Hradecku: Zraněná žena zemřela!
Žena, která při úterní srážce autobusu s vlakem u Ohnišťan na Hradecku utrpěla vážné zranění, zemřela ve středu v nemocnici. Cestovala v autobusu, ve kterém se další dva lidé zranili lehce. Škodu na vlaku a autobusu policie odhadla na více než 12 milionů korun. Nehodu policie vyšetřuje jako obecné ohrožení. Řidiči autobusu v případě odsouzení hrozí až deset let vězení. Policie ho dosud neobvinila. Sdělila to mluvčí policie Šárka Pižlová.
Linkový autobus se s vlakem střetl v úterý ráno na železničním přejezdu na silnici z Ohnišťan směrem na Chomutice. Vlak narazil do zadní části autobusu, který po nárazu skončil odhozený v příkopu. Řidič autobusu a další cestující utrpěli lehká zranění. Ve vlaku cestovalo asi 50 lidí, kterým se nic nestalo. Doprava na trati byla zastavená přes pět hodin.
Žena z autobusu utrpěla poranění hlavy, rukou a nohou. Zdravotničtí záchranáři ji za podpory umělé plicní ventilace vrtulníkem převezli do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Zbylí dva lidé z autobusu utrpěli lehká zranění nohou a hrudníku. Zdravotníci je sanitami převezli do jičínské nemocnice.
„Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro obecné ohrožení,“ uvedla mluvčí. Dechové zkoušky u strojvedoucího i řidiče autobusu byly negativní. Vlak nevykolejil, náraz mu částečně poškodil přední část. Přejezd, na kterém se nehoda stala, je osazen značkou stop. Světelné zabezpečení ani závory nemá.
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