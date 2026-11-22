Děsivá nehoda na přejezdu: Rychlík zdemoloval auto, dva lidé zemřeli
Při srážce rychlíku s osobním autem na železničním přejezdu v Prostějově zemřeli v neděli 22. listopadu dva lidé, kteří cestovali ve vozidle. ČTK to sdělil generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera.
Ve vlaku podle informací policie nebyl nikdo zraněn. Kvůli nehodě nejezdily vlaky mezi Prostějovem a Vrbátkami, provoz byl zastaven také mezi stanicemi Prostějov hlavní nádraží a Prostějov místní nádraží. Vlaky tam začaly znovu jezdit kolem 17:00.
Nehoda se stala krátce před 13:30 na přejezdu zabezpečeném světelnou signalizací bez závor. Signalizace byla v době nehody podle Kučery v provozu. „Následkem vzniku mimořádné události v automobilu zahynuly dvě osoby, a to řidič a vedle sedící spolujezdec. Muž na zadním sedadle utrpěl těžké zranění,“ uvedl Kučera. Policejní mluvčí Libor Hejtman ČTK řekl, že v rychlíku bylo 50 cestujících a žádný z nich nebyl zraněn.
Škoda na vlakové soupravě je odhadnuta na půl milionu korun, škoda na vozidle a železniční infrastruktuře zatím vyčíslena nebyla. Hasiči Správy železnic odklidili vrak auta, které rychlík při nárazu zničil.
V pátek v Olomouckém kraji při dopravních nehodách zemřeli dva lidé. Devadesátiletý muž nepřežil střet elektrického tříkolového skútru s osobním autem mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku, v Mostkovicích na Prostějovsku zemřel po srážce s autem sedmapadesátiletý chodec. Od začátku roku při dopravních nehodách v kraji zemřely zhruba dvě desítky lidí.
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