Na jihu Čech spadl člověk ze střechy vlaku: Skončil v péči záchranářů
Provoz vlaků na trati mezi Táborem a Českými Budějovicemi zastavil v sobotu večer pád člověka ze střechy vlaku.
Provoz vlaků na trati mezi Táborem a Českými Budějovicemi zastavil dnes večer pád člověka ze střechy vlaku, zraněný skončil v péči záchranářů, uvedl za Správu železnic mluvčí pro mimořádnosti Martin Kavka. České dráhy očekávají, že provoz obnoví ve 23:00.
Krajští záchranáři k události vyslali svoji posádku z Tábora i vrtulník letecké záchranné služby, sdělil jejich mluvčí Václav Burian.
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