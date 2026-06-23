Řidič luxusní Ducati usnul na křižovatce na Královéhradecku: Nadýchal 2 promile!

Motorkář usnul na křižovatce, nadýchal dvě promile!
Motorkář usnul na křižovatce, nadýchal dvě promile!
Mladý muž usnul přímo na křižovatce u obce Levín na luxusní motorce Ducati
Z místa následně odešel, policie ho však rychle vypátrala
Muž následně nadýchal dvě promile alkoholu
Autor: Kamil Morávek - 
23. června 2026
13:35

Policisté z Chlumce nad Cidlinou na Královéhradecku řešili v neděli velmi netradiční případ. Motorkář sedící na luxusním stroji značky Ducati usnul přímo na křižovatce u obce Levín. Motorka přitom byla stále nastartovaná. Z místa se sice pokusil odejít, po vypátrání policií se ukázalo, že je notně opilý.

Oznamovatel upozornil na motorkáře, který na stále nastartovaném stroji spal na křižovatce nedaleko obce Levín. Než se však policistům podařilo dostat na místo, probudil se a z místa odešel. Vypátrat ho policistům naštěstí netrvalo dlouho.

Cizinec (22) tvrdil, že motorku na místě nechal kvůli tomu, že mu došel benzín. Strážníci však rychle zjistili, že k únavě a následnému pokusu o odchod měl úplně jiný důvod. „Policisté mu naměřili 2,03 a následně 2,00 promile alkoholu,“ napsala Policie České republiky na facebooku.

Video  Mladík usnul na motorce Ducati přímo na křižovatce u Levína, nadýchal 2 promile  - PČR
Video se připravuje ...

V tu chvíli muži nezbývalo, než kápnout božskou. „Muž se přiznal, že předchozí den popíjel s kamarády a ráno vyrazil na cestu z Pardubic do Prahy v domnění, že je již střízlivý,“ napsali policisté. Mladík je nyní podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Motorkář usnul na křižovatce, nadýchal dvě promile!
Motorkář usnul na křižovatce, nadýchal dvě promile!
Mladý muž usnul přímo na křižovatce u obce Levín na luxusní motorce Ducati
Z místa následně odešel, policie ho však rychle vypátrala
Muž následně nadýchal dvě promile alkoholu

Témata:
spánekopilý řidičPolicie České republikyKrálovéhradecký krajDucatiLevín
Kamil Morávek
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Zlom v kauze Saudkové! Po rozhodnutí soudu neudržela slzy
Zlom v kauze Saudkové! Po rozhodnutí soudu neudržela slzy
Aha!
Meryl Streep oslavila 77. narozeniny: Rekordmanka v oscarových nominacích, která odmítá skalpel
Meryl Streep oslavila 77. narozeniny: Rekordmanka v oscarových nominacích, která odmítá skalpel
Dáma
Paštika, nutella i řasenka: Co všechno vám můžou na letišti zabavit a jaké novinky letos platí?
Paštika, nutella i řasenka: Co všechno vám můžou na letišti zabavit a jaké novinky letos platí?
Maminka
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Ženy
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Moje zdraví
Nová šance pro střadatele. Oblíbené státní dluhopisy se vrátí už v srpnu
Nová šance pro střadatele. Oblíbené státní dluhopisy se vrátí už v srpnu
e15
Loučení slávistického kapitána. Bořil se odpojuje z kempu, v Liberci podepíše na rok
Loučení slávistického kapitána. Bořil se odpojuje z kempu, v Liberci podepíše na rok
iSport
Vyjádření prezidenta Petra Pavla k žalobě na vládu: Nenechám omezovat svou roli danou Ústavou
Vyjádření prezidenta Petra Pavla k žalobě na vládu: Nenechám omezovat svou roli danou Ústavou
Reflex
Lukáš David: Když mě začnou svědit žabky, musím do světa
Lukáš David: Když mě začnou svědit žabky, musím do světa
Lidé a země