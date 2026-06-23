Řidič luxusní Ducati usnul na křižovatce na Královéhradecku: Nadýchal 2 promile!
Policisté z Chlumce nad Cidlinou na Královéhradecku řešili v neděli velmi netradiční případ. Motorkář sedící na luxusním stroji značky Ducati usnul přímo na křižovatce u obce Levín. Motorka přitom byla stále nastartovaná. Z místa se sice pokusil odejít, po vypátrání policií se ukázalo, že je notně opilý.
Oznamovatel upozornil na motorkáře, který na stále nastartovaném stroji spal na křižovatce nedaleko obce Levín. Než se však policistům podařilo dostat na místo, probudil se a z místa odešel. Vypátrat ho policistům naštěstí netrvalo dlouho.
Cizinec (22) tvrdil, že motorku na místě nechal kvůli tomu, že mu došel benzín. Strážníci však rychle zjistili, že k únavě a následnému pokusu o odchod měl úplně jiný důvod. „Policisté mu naměřili 2,03 a následně 2,00 promile alkoholu,“ napsala Policie České republiky na facebooku.
V tu chvíli muži nezbývalo, než kápnout božskou. „Muž se přiznal, že předchozí den popíjel s kamarády a ráno vyrazil na cestu z Pardubic do Prahy v domnění, že je již střízlivý,“ napsali policisté. Mladík je nyní podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
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