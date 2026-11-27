Vražda tří novorozenců ve středních Čechách: Hrůzné detaily o chování matky!
Středočeští kriminalisté ukončili náročné vyšetřování vraždy ve středních Čechách. Žena (38) měla v průběhu let zavraždit tři novorozence. Údajně se pokusila zavraždit i svého partnera. Týrala prý také syna, kterému měla do úst vpravovat čisticí prostředek. Matce v případě viny hrozí i doživotí.
Za rozpletením tragického případu stála náročná práce kriminalistů. Vyšetřovatelé museli detailně zmapovat několik let staré události, prověřit desítky stop, vyslechnout řadu svědků a vyhodnotit znalecké posudky z různých oborů.
Jak uvedl server CNN Prima News, obžalovaná matka má v současnosti šest živých dětí. Svého pětiletého syna měla přitom matka fyzicky týrat, přelepovat mu ústa páskou, případně mu do nich vpravovat saponát. Chlapec byl vystaven dlouhodobému stresu a strádání.
„Obviněná měla několik partnerských vztahů, před okolím vždy maskovala samotné těhotenství, a když docházelo k porodům, tak maskovala i porody s tím, že si vymýšlela různé legendy,“ uvedl pro zmíněný server vyšetřovatel Jiří Johánek. Pro vyšetřovatele bylo podle Johánka náročné její paralelní partnerské vztahy rozplést. Ohledně těhotenství totiž svým partnerům uváděla různé skutečnosti. S kriminalisty matka navíc odmítala spolupracovat.
„Obviněná žena po utajeném porodu a usmrcení dětí pokračovala před partnery v předstírání těhotenství, kdy si břicho zvětšovala pomocí polštáře,“ uvedla v úterý mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Jednoho z partnerů se přitom žena údajně pokusila zavraždit. Muže se prý snažila zapálit v autě. Tomu se podařilo vůz včas opustit. Dalšímu z bývalých partnerů podle policie vyhrožovala zabitím, tím se dopustila nebezpečného vyhrožování.
Smrt tří novorozenců
Za vraždu tří novorozenců ženě hrozí 15 až 20 let vězení nebo až výjimečný trest odnětí svobody na doživotí.
První z případů se stal koncem srpna 2022 v Březnici na Příbramsku. Žena podle policie v koupelně hotelového pokoje porodila živého donošeného chlapce. „Místo toho, aby novorozenci poskytla základní péči nebo přivolala pomoc, zabalila jej do ručníku a uložila do několika plastových pytlů a povlaku na peřinu. Takto zabalené tělíčko pak zakopala do předem připravené jámy na zahradě hotelu, kde bylo nalezeno až při domovní prohlídce v lednu 2023,“ uvedla Suchánková.
Podle kriminalistů žena porodila v létě 2023 další dítě a také ho zabila. Jeho tělo se dosud nepodařilo najít. Na svědomí má podle policie i smrt třetího dítěte, které porodila loni v září na Berounsku. Po porodu chlapce, který se narodil živý, zabalila do ručníku a vložila do pytle. Uschovala ho tak v obývacím pokoji, kde ho nechala bez jakékoliv pomoci zemřít. Tělo dítěte policisté objevili v listopadu téhož roku v popelnici.
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