Tragické úmrtí miminek v Litoměřické porodnici: Významný posun ve vyšetřování!

Nemocnice v Litoměřicích
Nemocnice v Litoměřicích
Litoměřická porodnice
Porodnické oddělení bylo podle návrhu Holby zrekonstruováno a doktor změnil i způsob péče o rodičky.
V litoměřické porodnici resuscitovali 4 novorozence v jeden den.
Autor: Andrea Vídeňská - 
15. října 2026
15:05

Tragédie v litoměřické porodnici má nový vývoj. Policie získala znalecké posudky, které mají pomoci objasnit, proč loni v listopadu během jediné noci zemřela dvě novorozená miminka. Kriminalisté teď musí výsledky podrobně vyhodnotit.

Tragická noc se odehrála v listopadu loňského roku. Lékaři tehdy museli v porodnici resuscitovat čtyři novorozená miminka. Dvě z nich se bohužel nepodařilo zachránit. Policie následně začala zjišťovat, co se při porodech stalo a zda tomu bylo možné zabránit.

Doktor Petr Holba z litoměřické nemocnice
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Posun ve vyšetřování

Do případu se zapojili odborníci, kteří měli posoudit postup zdravotníků. Nyní už kriminalisté mají jejich závěry k dispozici. „Byly nám doručeny potřebné znalecké posudky z oboru zdravotnictví, v současné době je kriminalisté budou vyhodnocovat a rozhodovat o dalším postupu v dané věci,“ uvedl policejní mluvčí Kamil Marek pro TN.cz.

Ihned po tragédii nemocnice postavila mimo službu dva lékaře. Jedním z nich byla lékařka, která měla v osudnou noc službu, druhým zástupce primářky. Nemocnice si nechala vypracovat také vlastní interní audit. Ten v některých případech ukázal pochybení při komplikovaných porodech a resuscitacích novorozenců. Nedostatky se týkaly také doporučeného používání některých léčivých přípravků. Oba lékaři se později mohli vrátit do zaměstnání. Policie případ dosud neuzavřela a zatím nikoho neobvinila.

Doktor Petr Holba z litoměřické nemocnice
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Nemocnice v Litoměřicích
Nemocnice v Litoměřicích
Litoměřická porodnice
Porodnické oddělení bylo podle návrhu Holby zrekonstruováno a doktor změnil i způsob péče o rodičky.
V litoměřické porodnici resuscitovali 4 novorozence v jeden den.

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Porodník Petr Holba
Zdroj: Blesk

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Andrea Vídeňská
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otrusnik ( 15. října 2026 15:36 )

Pochybení lékařů při komplikovaném porodu znamená úmrtí. Ale co ty zamlčené pochybení u porodů kdy dítě bylo přidušené s následdkem mozkové obrny a jiných zdravotních postižení??

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