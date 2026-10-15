Tragické úmrtí miminek v Litoměřické porodnici: Významný posun ve vyšetřování!
Tragédie v litoměřické porodnici má nový vývoj. Policie získala znalecké posudky, které mají pomoci objasnit, proč loni v listopadu během jediné noci zemřela dvě novorozená miminka. Kriminalisté teď musí výsledky podrobně vyhodnotit.
Tragická noc se odehrála v listopadu loňského roku. Lékaři tehdy museli v porodnici resuscitovat čtyři novorozená miminka. Dvě z nich se bohužel nepodařilo zachránit. Policie následně začala zjišťovat, co se při porodech stalo a zda tomu bylo možné zabránit.
Posun ve vyšetřování
Do případu se zapojili odborníci, kteří měli posoudit postup zdravotníků. Nyní už kriminalisté mají jejich závěry k dispozici. „Byly nám doručeny potřebné znalecké posudky z oboru zdravotnictví, v současné době je kriminalisté budou vyhodnocovat a rozhodovat o dalším postupu v dané věci,“ uvedl policejní mluvčí Kamil Marek pro TN.cz.
Ihned po tragédii nemocnice postavila mimo službu dva lékaře. Jedním z nich byla lékařka, která měla v osudnou noc službu, druhým zástupce primářky. Nemocnice si nechala vypracovat také vlastní interní audit. Ten v některých případech ukázal pochybení při komplikovaných porodech a resuscitacích novorozenců. Nedostatky se týkaly také doporučeného používání některých léčivých přípravků. Oba lékaři se později mohli vrátit do zaměstnání. Policie případ dosud neuzavřela a zatím nikoho neobvinila.
Pochybení lékařů při komplikovaném porodu znamená úmrtí. Ale co ty zamlčené pochybení u porodů kdy dítě bylo přidušené s následdkem mozkové obrny a jiných zdravotních postižení??