Mladík spadl ze střechy Pendolina: Zásah proudem a varování policie
Policie dál vyšetřuje sobotní incident na vlakovém nádraží v Táboře, kde mladík spadl ze střechy Pendolina. Mladý muž po zásahu proudem utrpěl vážné popáleniny. Policisté zároveň upozorňují na nebezpečí, které při pohybu v kolejištích a na železničních vozech hrozí.
Provoz na trati mezi Táborem a Českými Budějovicemi zastavil pád mladíka v sobotu 21. listopadu. „Podle doposud zjištěných informací měli jet dva mladíci mezi vagony. Když vlak zastavil, měl jeden z mladíků vylézt na vagon, přičemž byl zasažen elektrickým proudem,“ uvedla v úterý mluvčí policie Lenka Pokorná. Mladík s popáleninami spadl na nástupiště. „Lékař mu podal léky tlumící bolest a záchranáři ošetřili popálená místa,“ řekl mluvčí záchranářů Václav Burian. Případem se policie dále zabývá.
Policie varuje
Policie v souvislosti s případem apeluje zejména na děti, mladistvé i jejich rodiče, aby nepodceňovali nebezpečí pohybu v kolejištích a na železničních vozech. Vylézání na vagóny je životu nebezpečné. Zásah elektrickým proudem může totiž nastat i bez přímého dotyku trolejového vedení. „Elektrický oblouk může přeskočit na vzdálenost několika desítek centimetrů až metrů a způsobit smrtelná nebo velmi vážná zranění,“ dodala mluvčí.
Nebezpečné jednání bývá podle Pokorné často motivováno snahou o adrenalinový zážitek, ale i touhou zaujmout své vrstevníky. „Mladí lidé si mnohdy neuvědomují, že železniční prostředí patří k nejnebezpečnějším místům vůbec a že jediná chyba může mít tragické následky,“ dodala Pokorná nakonec.
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