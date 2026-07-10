Děsivá zpráva zastihla Jana v práci. Volala mu otřesená partnerka Vanessa (18). „Vyhrkla do telefonu: »Dala jsem malého do kočárku, strašně brečí a má krev na hlavičce.« Byl jsem v šoku a hned jsem spěchal domů,“ svěřil se Jan.
Když dorazil, byl dvouměsíční chlapeček s mámou v nemocnici a domažlická bytovka, kde žijí, plná policistů. „Vanessa mi říkala, že položila Sebastiana do kočárku a za chvíli syn začal strašně brečet. Zjistila, že jí najednou pálí ruce. Kluka tak rychle vyndala z kočárku,“ popsal pro Blesk.cz Jan. Zdá se, že někdo zákeřně vylil žíravinu na kočárek v kočárkárně.
Politý louhem?!
Maminka podala syna sestře do náručí a obě pak běžely z kočárkárny zpět do bytu. „Tady ho hned umyly vodou a zavolali záchranku,“ uvedl Jan.
Miminko bylo patrně polito žíravinou! S největší pravděpodobností louhem! „Kdyby ho neopláchly, mohl syn i zemřít,“ otřásl se tatínek.
Chlapeček i obě ženy skončili v nemocnici. Vanessa i její sestra Linda měly popáleniny na rukou. „Lindu pustili po ošetření z nemocnice. Žena tam zůstala s malým. Řekli nám, že má popáleniny 2. až 3. stupně na temeni hlavičky, na obou ramínkách a jedné ručičce a konzultují další postup s popáleninovým centrem v Praze na Vinohradech, jestli tam syna převezou,“ podotkl Jan.
Útoky už dříve
Rodina má podezření, že pachatelem hrůzného činu může být někdo ze sousedů. „Kočárek byl týden starý. Měly jsme ho v kočárkárně. Tam je přístup přes dvoje zamčené dveře. Klíče mají jen lidé od nás z vchodu,“ řekl Jan.
V minulosti se v domě už děly podivné věci. „Někdo nám jakousi chemikálií postříkal vyprané prádlo pověšené na společném balkóně, rozřízl mi boty na chodbě a roztrhl rohožku,“ vypočetl Jan.
„Mám podezření, kdo to udělal, i ten kočárek s tou žíravinou, ale ukázat přímo na někoho nemohu. Nemám důkazy,“ dodal tatínek.
Vyšetřovací verze
Otřesný případ vyšetřují krajští kriminalisté z Plzně. Ti si odvezli k expertize poničený kočárek.
„Pracují s několika verzemi, jak k celé události mohlo dojít. Zahájili ve věci úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví,“ řekla policejní mluvčí Pavla Burešová. Policie zatím ale nikoho nezadržela.
Louh je extrémně agresivní žíravina, v domácnostech se používá například jako čistič zanesených odpadů. Při přímém kontaktu s pokožkou vyvolává okamžitou chemickou reakci. Vznikají bolestivé a špatně se hojící rány.
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